Для того, щоб завжди добре себе почувати, вам потрібно слідкувати за тим, щоб ваш раціон був збалансованим, і у ньому були присутні усі три макроелементи. Та як зрозуміти, що вам не вистачає білка? Про це розповіла дієтологиня Дестіні Муді.

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Вам важко наростити м'язи

Якщо ви регулярно займаєтеся спортом та фізичними активностями, але помічаєте, що все ніяк не можете набрати м'язову масу, це може бути свідченням того, що вам вкрай бракує білка. Зростання м'язів насправді вимагає не тільки наполегливих силових тренувань, але і правильного раціону.

Дослідження показують, що для тих людей, які хочуть наростити м'язи, варто споживати від 1,6 до 2 грамів білка кожного дня на кілограм маси.

Ви часто хворієте

Якщо ви досить часто підхоплюєте нежить чи почуваєтеся погано, це означає, що ваша імунна система не працює як слід, і однією з можливих причин може бути саме недостатня кількість білка у організмі.

Багато людей не знають, що антитіла, молекули вашої імунної системи, які борються з хворобою, є білками,

– пояснила дієтологиня.

Ви постійно втомлені

Коли ви споживаєте недостатньо білка, ваше тіло може не отримати ті амінокислоти, що йому насправді потрібні. А це значить, що воно почне розщеплювати вашу м'язову масу для того, щоб задовольнити потребу у білку.

Коли ви втрачаєте м'язи, це може призвести до появи слабкості, і ви будете відчувати постійне виснаження. Тож якщо вам здається, що ви постійно втомлені, спробуйте додати до свого раціону більше білкових продуктів.



Втома може бути ознакою дефіциту білка / Фото Pexels

Ваше волосся та нігті стали ламкими

І волосся, і нігті складаються з кератину – структурного білка, якому також потрібні амінокислоти. І якщо ви не будете споживати достатню кількість білка, тіло не зможе виробляти ту кількість кератину, що потрібна для нормального росту та міцності волосся і нігтів.

Як наслідок – вони почнуть слабшати та сіктися, а нігті стануть ламкими та сухими.

Ви постійно голодні

Дослідження показують, що білок – це найбільш ситний макроелемент, який дає вам найдовше відчуття ситості і допомагає зменшити тягу до подальшої їжі. Саме споживання білка у продуктах може запобігти небажаним переїданням. І включення білка у страви та закуски – це чудовий спосіб контролювати апетит та відчувати ситість увесь день.