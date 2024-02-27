Періодично прати халат важливо не лише з гігієнічного погляду, але й задля того, щоб він якомога довше зберігся в гарному стані. Як часто прати річ залежить від типу халата та його використання.

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До прикладу, халати з махрової тканини накопичують в собі піт та масла з тіла, а це може призвести до росту бактерій. Шовк, атлас чи кашемір не вимагатимуть частого прання, а от халат, який ви носите щодня, звісно ж, потребує постійного догляду за ним.



Халати треба прати так часто, як рушники / Фото Pexels

Загалом найкраще халати прати разом з рушниками, тобто раз на тиждень або після трьох інтенсивних використань рушників. Особливо це стосується банних халатів.

Як прати різні тканини халатів

Бавовняний халат періть у машинці зі звичайним циклом, а сушіть при найменшому режимі. Шовковий халат варто прати руками в прохолодній воді з м’яким миючим засобом. Флісові халати періть у делікатному режимі, не використовуючи пом’якшувачів.

Зверніть увагу, якщо на вашому халаті є плями, то їх треба обробити ще до прання і лише після того кидати в пральну машинку. Якщо це пляма від жиру чи вина, то треба обов’язково все обробити вручну.