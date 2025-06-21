Зі смородини почали опадати ягоди: зробіть це, щоб врятувати урожай

Смородина – це загалом досить невибагливий кущ, що може потішити значним урожаєм ягід. Та часом трапляється так, що дачники не встигають ним насолодитися, адже ягоди самі собою опадають на землю.

Ягоди смородини можуть часом осипатися на землю, і городники не можуть знайти цьому пояснення та зрозуміти, що ж робити з проблемою. Тож 24 Канал розповідає, як врятувати урожай смородини у такому випадку.

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Чому зі смородини опадають ягоди?

Причин осипання ягід смородини може бути кілька. І тільки коли ви збагнете, де ж помилилися у догляді, зможете виправити помилку та врятувати кущі.

Нестача чи надлишок вологи . Смородина потребує регулярного поливу, і якщо стоїть спека, а води немає – кущ почне скидати ягоди. У такому випадку смородину потрібно полити – під один кущ вливайте 4 – 5 відер води. Але якщо води надто багато, ягоди також опадатимуть. Тож під час дощового періоду поливати смородину не потрібно.

. Смородина потребує регулярного поливу, і якщо стоїть спека, а води немає – кущ почне скидати ягоди. У такому випадку смородину потрібно полити – під один кущ вливайте 4 – 5 відер води. Але якщо води надто багато, ягоди також опадатимуть. Тож під час дощового періоду поливати смородину не потрібно. Смородина надто молода чи стара. Якщо ягоди сиплються з молодих кущів смородини, не біда – їм ще просто не вистачає сил утримати на собі великий урожай. Зазвичай потрібно просто почекати кілька років, і проблема зникне. А ось коли кущі старі, все навпаки – час їх позбутися та посадити нові.



З молодих кущів можуть опадати ягоди / Фото Pexels

Застій води, тінь чи протяг . Смородині для росту та розвитку потрібно досить багато простору – принаймні метр між кущами, а також помірне сонце і тихе, захищене від вітру місце. Якщо обрати його невдало, тоді це призведе до опадання ягід.

. Смородині для росту та розвитку потрібно досить багато простору – принаймні метр між кущами, а також помірне сонце і тихе, захищене від вітру місце. Якщо обрати його невдало, тоді це призведе до опадання ягід. Шкідники та хвороби. До опадання ягід також можуть прикластися різноманітні захворювання – особливо уважними варто бути щодо борошнистої роси та антракозу. Зі шкідників шкодять смородині вогнівка та пильщик, а також метелик-скляниця.

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Чому опадає зав'язь чорної смородини?

Якщо ви помітили, що смородина опадає ще на етапі зав'язі, тоді причиною може бути погане запилення. Адже ці кущі потребують перехресного запилення, аби повноцінно родити. І якщо у вас росте всього один чи кілька кущів одного сорту, урожаю чекати не варто.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим потрібно підживлювати смородину для подвійного урожаю.

Радять вирощувати на ділянці декілька сортів смородини з різним терміном дозрівання ягід. А для хорошого запилення відстань між ягодами не має перевищувати 20 метрів.