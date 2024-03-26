Позбавляє рослин грибка та відлякує шкідників: 5 лайфхаків з содою, які вас здивують

Харчова сода – це універсальний засіб, який можна використовувати для багатьох потреб – від відчищування чогось до покращення саду, адже її можна вносити як добриво.

Загалом харчова сода здатна відчистити будь-що вдома, але не думайте, що це єдине, чим вона корисна. Соду можна використовувати для садових потреб. Як саме – розповімо далі.

Читайте також Не викидайте залишки сніданку: вони допоможуть квітам зацвісти в саду

Звичайна сода здатна відлякати шкідників, які псують урожай, продовжити життя квітам та знищити бур’яни. Досвідчені садівники навели кілька прикладів, щоб довести, що сода дійсно здатна допомогти.

Відлякує шкідників

Звичайна харчова сода, яка знайдеться на кожній кухні, може відлякати шкідників. За допомогою сита для борошна просто посипте соду на ґрунт. Цей метод здатен відлякати мурах, плотву чи слимаків, які можуть з’їдати листя.

Свіжість зрізаних квітів

Дуже часто буває, що квіти у вазі починають в’янути вже за кілька днів. Щоб запобігти цій проблемі, просто змішайте столову ложку соди з водою у вазі.



Квіти з содою будуть стояти довше / Фото Pexels

Усуне грибок

Якщо ви помітите, що на листі в рослинах з’явилися плями, то содовий розчин може вам допомогти. Вам потрібно 1 чайну ложку соди змішати з 2 – 3 краплями рідкого мила в 1 літрі води. Цим розчином обприскайте заражені рослини. Сода здатна зупинити розвиток грибка.

Знищить бур'яни

Харчова сода також здатна знищити бур’яни, які ростуть поруч з бруківкою чи поміж плитами на подвір’ї. Просто засипте її в ті щілини, де є бур’яни. Сода не лише вб’є рослини, але й здатна запобігти росту нових бур’янів.

Свіжий компост

Якщо ваш компост починає смердіти, просто посипте на нього трохи харчової соди, яка позбавить його від поганого запаху.