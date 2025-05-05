5 сортів кабачків, які дадуть найкращий урожай: вони вас вразять
- Обговорюються п'ять сортів кабачків: Чаклун, Акробат, Чорний принц, Гайдамака, Жовтоплідний, які відрізняються врожайністю, швидкістю дозрівання і стійкістю до хвороб.
Кожен сорт має свої унікальні характеристики, такі як ніжна м’якоть, хрусткість, стійкість до хвороб, універсальність та можливість тривалого зберігання.
Кабачки є досить поширеним овочем, тож його садять чимало домогосподинь. Їх смажать, тушать, запікають, консервують, маринують тощо. Саме тому городники звертають увагу на сорти, щоб обрати для себе найкращий варіант.
Кабачки є дуже простими в догляді, пише 24 Канал. Після посадки їх варто лише підживити для кращого урожаю й вчасно збирати, щоб овочі не виросли занадто великими. Дачники знають кілька сортів, які є найкращими та вчасно обирають їх для посадки.
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Чаклун
Цей сорт є дуже врожайним. З одного куща можна отримати дуже багато плодів. Городниці люблять сорт за те, що він має ніжну м’якоть. Для дозрівання сорту потрібно 40 – 50 днів з моменту сходів. Плоди будуть світлі з трішки зеленою шкіркою. Довжина кабачків сягатиме майже 20 сантиметрів.
Акробат
Сорт потішить ранніми плодами, оскільки дозріває на кілька тижнів раніше, ніж всі інші плоди. Кабачок є хрустким й ця хрусткість зберігається навіть після маринування чи засолювання. Плоди можна отримати на 40 день після сходів, а вага кабачка становитиме 300 грамів. Сорт підходить для всіх видів кулінарної обробки.
Найкращі сорти кабачків для посади / Фото Pexels
Чорний принц
Цей сорт кабачка має темну шкірку. Він є раннім й дозріває за 40 днів після сходів. Кабачки будуть вагою до 250 грамів. Смакуватимуть в консервованому, смаженому чи тушкованому вигляді.
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Гайдамака
Дачники люблять цей сорт за стійкість до хвороб. Він досить урожайний та смачний й може пристосуватися до різних видів ґрунту, тож проблем з вирощуванням не буде ніяких.
Жовтоплідний
Кабачок зможе вразити своїм зовнішнім виглядом. Сорт є універсальним та не завдає ніяких клопотів під час посадки та догляду. Плоди можна довго зберігати, оскільки вони не псуються під час перевезення.