Співбесіда – це обов’язковий етап прийому на роботу. Якби ви її не боялися, вам все одно доведеться поспілкуватися з роботодавцем, який захоче вам краще дізнатися.

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Як досягнути позитивного результату на співбесіді розповіла тренерка проєкту з профорієнтації жінок "Успішна" від "Фонду Маша", HR-спеціалістка Яна Даценко.

Підготовка до співбесіди

Зберіть якомога більше інформації про роботодавця та компанію. Вам треба бути обізнаними в тому, чим займається компанія. Ви зможете поставити питання, які вас цікавлять та й загалом покажете себе впевненим кандидатом.

Проаналізуйте перед співбесідою опис вакансії та відзначте ті вимоги, в яких ви маєте досвід. Пригадайте про успішні результати роботи, якими можете поділитися.

Будьте готовими до того, що вам будуть ставити питання. Не обов’язково знати відповіді на всі питання, але відповісти на базові треба обов’язково.



Співбесіду можна пройти успішно / Фото Elle

Які запитання можуть прозвучати на співбесіді

Що спонукало вас залишити попередню роботу?

Чи конфліктна ви людина?

Який формат та графік роботи вам зараз підходить?

Коли востаннє навчалися чогось нового?

Чим вас приваблює компанія та які очікування від роботи?

Які ваші сильні сторони?

Що вас мотивує та демотивує?

Які зарплатні очікування?

Щодо зарплати – називайте чітку суму, бо якщо скажете «від і до», то роботодавець зрозуміє, що вас менша зарплатня також влаштовує. Якщо рекрутер поставить питання, а ви не будете знати відповіді, то чемно скажіть, що просто не стикалися з цим на практиці.

Перед співбесідою ви можете потренуватися з самопрезентації. Вдома вголос проговоріть інформацію про себе або ж запишіть відео, яке потім можна буде переглядати. Завдяки цій практиці ви зможете чітко і влучно подати свій досвід, аби з вами точно захотіли працювати далі.