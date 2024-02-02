За даними Національного центру здоров’я, медитація справді може покращувати загальний стан здоров’я, але вона підходить не всім. На допомогу вам прийдуть альтернативні методи лікування. Спробуйте додати щось у своє життя, якщо відчуваєте депресію, тривогу чи стрес.

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Музична терапія

Прослуховування музики може покращити ваше психічне здоров’я. Приємна музика допомагає відстежувати та впорядковувати думки, а також заспокоювати свою почуття.

Музична терапія може послабити тривогу та депресію. Аналіз 2017 року зазначає, що музична терапія покращує депресивні симптоми та нерви.

Арт-терапія

Цей метод допоможе пережити внутрішні конфлікти. Спробуйте помалювати, потанцювати чи щось поліпити. Будь-яка діяльність вашими руками здатна покращити емоційний стан.

Кінна терапія

Форма терапії з тваринами може виявитися доволі заспокійливою. Прогулянка на конях може зменшити симптоми тривоги та депресії.



Кінна терапія покращує емоційний стан / Фото Pexels

Танцювальна терапія

Ця терапія використовує рух як шлях до зцілення для тих, хто гостро переживає травму чи втрату. Рухи під час музики сприяють покращенню емоційного стану.

Екотерапія

"Спілкування" з природою може значно покращити ваш стан. Використовуйте прогулянки парками, лісом чи горами, коли у вас тривога, депресія чи посттравматичний стресовий розлад

За даними Harvard Health Publishing, прогулянки на природі зменшують негативні роздуми. Час на природі може знизити кров’яний тиск та рівень кортизолу.