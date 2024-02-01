Більшість людей, які займаються спортом, кажуть, що недостатня фізична активність не дозволяє їм відчувати себе в тонусі. Якщо ви відчуваєте труднощі зі сном, біль в суглобах, чи якусь капризність – це можуть бути індикатори того, що вам треба залучити більше руху в своє життя.

До теми 6 можливих причин, через які ви відчуваєте постійну втому: про них варто знати

Національний інститут охорони здоров'я рекомендує кожну годину рухатися впродовж 2-3 хвилин. Особливо на цю звичку треба звернути увагу людям, які ведуть сидячий спосіб життя. Є кілька фізичних та психічних ознак того, що вашому тілу потрібно зайнятися спортом.

Біль та скованість в суглобах

Доктор медичних наук Бредлі Дайєр каже, що відсутність фізичної активності призводить до хронічного болю та скованості суглобів. Регулярний спорт допоможе підтримувати їхнє здоров’я.

Мозковий туман

Якщо ви не можете сконцентруватися та відчуваєте труднощі з вирішенням проблем на роботі, то варто додати у своє життя трохи руху.

"Відсутність фізичних вправ може призвести до зниження кровотоку, тож у вас зменшиться концентрація, пам’ять та загальні когнітивні здібності", – зазначив Бредлі Дайєр.

За його словами, фізична активність посилює приплив крові до мозку, сприяючи росту нових нейронів і покращуючи нейронні зв'язки.

Низька енергія

Якщо маєте поганий настрій та буквально засинаєте за столом – вставайте та робіть вправи. Відчуваєте, що у вас немає енергії? Спробуйте її генерувати завдяки спорту.



Поганий настрій свідчить про недостатню фізичну активність / Фото Pexels

М'язова напруга

"Напруга у шиї, плечах, ногах чи інших областях може бути ознакою того, що вам потрібно рухатися. Таким чином ваше тіло спілкується з вами", – каже тренер Джен Акс. Рух допоможе покращити кровообіг та розслабити м’язи.

Стрес, тривога й депресія

Пам’ятайте, що вправи є природним засобом для зняття стресу. Вони знижують вироблення гормонів стресу (кортизол) і викликають викид ендорфінів, які природно підвищують настрій.

Фахівці кажуть, що регулярна фізична активність покращує якість сну та підвищує впевненість в собі.

Огляд 2023 року, опублікований у "Британському журналі спортивної медицини" показує, що постійні фізичні вправи є набагато ефективнішими, ніж провідні антидепресанти або психотерапія.

Не можете заснути

Якщо у вас проблеми з засинанням, то причиною може бути недостатня фізична активність. 30 хвилин помірних аеробних вправ допомагають швидше заснути та покращують якість сну. Однак уникайте активності за годину до сну.