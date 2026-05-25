Правильний догляд в цей час забезпечить хороший розмір урожаю й вплине на щільність та міцність часнику, йдеться на ютуб-каналі "Наша дача".

Чим підживити часник у травні?

Для формування великих головок часнику потрібне правильне підживлення й достатня кількість вологи. Важливо лише не перестаратися з азотом й зробити акцент на правильних елементах.

У травні часник найбільше потребує калію. Саме він допомагає рослині нарощувати великі й добре сформовані головки. Азоту в цей час вже непотрібно, бо зелена маса до цього часу вже сформована.

Азот цим рослинам потрібен був раніше, коли нарощувалося листя. Тепер калій буде впливати на гарне нарощування головки,

– зазначив городникю

Однак повністю від комплексних підживлень відмовлятися не варто, бо через листя рослина теж отримує поживні речовини.

Для підживлення часнику потрібно використовувати комплексні добрива з більшою кількістю калію. Дачник використовує засіб "Рост-концентрат".

Для приготування розчину потрібно розвести 25 міліграмів добрива у 10 літрах води, перемішати й полити часник під корінь.

Більшість городників після підживлення забувають про одне правило – полив. Наприкінці весни часник досить чутливий до нестачі вологи. Якщо ґрунт пересохне, то великих головок рослина не зможе сформувати. Грядки потрібно підтримувати рівномірно вологими.

Крім того, для підживлення часнику можна використовувати нашатирний спирт або суміш сульфату магнію з аміачною селітрою, розчинену у воді.