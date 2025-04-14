5 дерев, які не можна садити біля дому: принесуть лихо та витягнуть енергію

Деякі дерева мають негативну енергетику, тому їх не можна садити біля дому. Дерева ростуть біля кожного обійстя, тому для багатьох людей є звичною справою висаджувати рослини біля дому, однак для того, щоб вберегти себе від ймовірних проблем, від посадки певних дерев треба відмовитися.

Дерева несуть в собі енергетику – добре чи погану, пише 24 Канал. Перш ніж обрати дерево для посадки, варто дізнатися про види дерев, посадки яких треба уникнути.

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Береза

Наші предки вірили в те, що береза є поганим вибором саджання біля дому, тому намагалися уникати посадки поруч з будинком. Окрім того, береза забирає дуже багато води з ґрунту, тож може призвести до посухи інших рослин. За прикметами, береза може призвести до гінекологічних проблем у жінок, тому краще її садити подалі від помешкання.

Ялина

Це дерево виглядає дуже красиво, особливо в зимову пору, однак символізує воно скорботу й смерть. Колись ялинковими гілками встеляли дорогу під час похорону, тому це дерево краще не садити біля дому, оскільки воно може притягнути горе.



Ялину не можна садити біля дому / Фото Pexels

Осика

Це дерево вважається енергетичним вампіром, який може забрати життєву силу в людей. Кажуть, що осика навіть здатна викликати безсоння, головний біль та роздратування. Дерево не любить сусідства з іншими рослинами, тож може пригнічувати їхнє зростання.

Туя

Не можна садити туї біля дому, оскільки їх раніше садили як символ скорботи та смерті. Посаджене дерево може призвести до сварок у сім’ї, викликати алергію чи астму в людей.

Верба

За повір’ям, верба символізує смуток та самотність. Більшість могли цього й не знати, але саме верба приваблює комарів, мух та інших комах, які переносять інфекції. Своїм грубим корінням верба може руйнувати фундамент, тому для того, щоб уникнути проблем, її не варто садити поруч з будинком.

Є також кілька рослин, які не можна садити біля дому. Вони також мають погану енергетику й погано впливають на ріст інших рослин.