Більшість з нас помічали, що від страв з хлібом відчуття ситості тримається довше, пише Bunte. Це означає, що від шматочків хліба та бутербродів не варто відмовлятися, треба лише обрати правильний хліб.

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Житній хліб

Щоб втамувати свою гастрономічну пристрасть, обирайте житній хліб, який не принесе шкоди фігурі. У ньому багато клітковини та низький глікемічний індекс, ніж у білого хліба. Відповідно рівень цукру буде підвищуватися повільно й ви довше будете почувати себе ситими.

Лаваш

Цей вид хліба теж містить мало калорій, тому можете без проблем робити для себе закуски з лаваша й не переживати, що він погано вплине на фігуру.



Лаваш є корисним та смачним / Фото Unsplash

Хліб грубого помелу

У хлібі грубого помелу міститься багато клітковини й високий ступінь ситості. Це означає, що тости з авокадо та яйцем з хліба грубого помелу дозволять вам відчути ситість впродовж тривалого часу.

Хрусткі хлібці

Хлібці складаються з цільнозернового борошна та містять мало калорій. Вони чудово підходять для перекусу чи гарніру та є хрусткими й ситними.

Повністю хліб виключати зі свого організму не варто. У ньому містяться вуглеводи, які необхідні для якісного функціонування організму. Вуглеводи дають енергію для роботи мозку та м’язів. Хліб багатий вітамінами А, Е і групи В, а також йодом, кремнієм, насиченими жирними кислотами та іншими мікроелементами.