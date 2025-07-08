Як боротися з білокрилкою на городі: народні засоби проти ненажерливої комахи

Білокрилка – це надзвичайно надокучливий шкідник, що може "попити крові" і садівникам, і городникам. Але боротися з нею можливо, якщо використовувати відповідні засоби.

Комаха надзвичайно маленька – всього 1 – 2 міліметри у довжину, але апетити має значно більші: білокрилка харчується понад 400 видами рослин, і чимало з них ростуть на городах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vse Roste.

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Тож для того, аби захистити перці, капусту, салат, селеру, полуницю, огірки, баклажани та помідори, потрібно знати, як боротися з білокрилкою.

Чим небезпечні білокрилки?

Майже протягом усього свого життя білокрилки харчуються клітинним соком рослин – і через це листя жовтішає, скручується та зрештою засихає. Цвітіння рослин відбувається набагато пізніше, а це знижує врожайність. Втім, це не єдина шкода, якої може завдати білокрилка: разом з її цукристими виділеннями на поверхні рослин розповсюджуються і сажкові грибки. Наліт пригнічує фотосинтез, а значить, також негативно впливає на розвиток рослини.

Небезпека від білокрилок полягає ще й в тому, що вони надзвичайно швидко розмножуються: одна самка може відкласти приблизно 150 яєць, а за сезон розвивається до 16 поколінь шкідників.

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Білокрилка дуже небезпечна / Фото Pexels

Як боротися з білокрилкою?

Перше, що потрібно зробити городникам – це позбутися усіх бур'янів, адже часто саме вони стають розсадниками популяції білокрилки. Дуже часто також ураження від шкідника нагадує попелицю. Жовті клейкі пастки біля рослин допоможуть визначити, з ким саме ви маєте справу. Щойно ви побачите дорослих комах, починайте обробки.

Можна обрати магазинні засоби для боротьби з білокрилкою. Зазвичай рекомендують інсектициди Актара, Енжіо та Вермітек.

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Втім, можна скористатися і народними засобами. Ось кілька методів, які можуть виявитися досить ефективними, якщо білокрилка ще не надто поширилася вашим городом: