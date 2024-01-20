Догляд за зубами неймовірно важливий, адже якщо ви не будете приділяти йому достатньо уваги, це може призвести до появи карієсу чи захворювання ясен. І стоматолог Джонні Стівенс розповів, якої помилки часто припускаються його пацієнти.

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Як правильно чистити зуби

Стоматолог розповів, що бути нажаханий, коли дізнався, як багато людей відходять від дзеркала, коли починають чистити зуби. Насправді робити це надзвичайно важливо для того, щоб забезпечити правильну гігієну усієї ротової порожнини.

Замість цього він порадив дуже уважно дивитися на свої зуби в дзеркало під час чищення, адже тільки так ви можете перевірити, чи достатньо очистили і ясна, і зуби під губами.

Для відмінного здоров'я ясен надзвичайно важливо бачити, де ви чистите зуби. Ви маєте подивитися у дзеркало, підняти губи та переконатися, що ви вичищаєте їх ефективно.

Багатьох із нас вчать, що рекомендується чистити зуби протягом двох хвилин двічі на день. Насправді це мінімум дві хвилини двічі на день, і я завжди рекомендую чистити зуби 3 рази на день, щоб отримати найефективніше очищення,

– поділився стоматолог.



Чистити зуби бажано тричі на день / Фото Pexels

Ще один важливий аспект гігієни порожнини рота – це використання зубної нитки, про яку ви точно не маєте забувати, якщо хочете уникнути бактерій та накопичення нальоту між зубами, де його не дістає щітка.

Виявляється, щіткою ви не можете почистити понад 30% поверхні зуба, де можуть накопичуватися різноманітні бактерії. І простий спосіб гарантувати, що ви якісно очистите весь зуб – це скористатися зубною ниткою. Робити це потрібно перед чищенням зубів вранці та ввечері.