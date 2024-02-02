Регулярне чищення зубів якісною і чистою зубною щіткою – це дуже важлива частина профілактики різноманітних захворювань ротової порожнини. Саме через це важливо слідкувати за тим, щоб ваша щітка завжди була у належному стані.

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Як часто потрібно змінювати зубну щітку

Більшість фахівців і експертів радять міняти щітку кожні три – чотири місяці, проте цей проміжок часу може змінюватися в залежності від типу вашої зубної щітки та навіть техніки чищення зубів.

Звісно, чищення зубів – це досить швидкий та простий метод видалення бруду, нальоту та бактерій із вашої ротової порожнини. Проте з часом частина цих бактерій осідає і на щітці. Окрім того, на ній може опинитися і інше сміття, слина та кров. А для того, щоб щітка і справді була ефективною, щетина на ній має бути новою і не зношеною.

З часом щетина на щітці починає розповзатися в боки – і це вже сигнал того, що щітку настав час міняти, адже така щетина вже не зможе ефективно видалити наліт із ваших зубів.



Зубну щітку потрібно замінювати до того, як вона зноситься / Фото Pexels

Звичайна зубна щітка

Як було сказано раніше, звичайну ручну зубну щітку слід замінювати кожні 3 – 4 місяці. Це через те, що за цей проміжок часу щетина щітки зазвичай вже досить сильно зношується.

Втім, дослідження показують, що якість щетини щітки більше залежить від техніки чищення, а не від того, скільки часу ви нею користуєтеся.

Електрична зубна щітка

Електрична зубна щітка може ефективно очищати поверхню ваших зубів за допомогою вібрації та дуже швидкого обертання. Щетина головки електричної зубної щітки коротша, ніж у звичайної. А це означає, що щетина може швидше зношуватися, і змінювати насадку на щітку доведеться навіть частіше.

Більшість насадок для електричних зубних щіток потрібно змінювати кожні 3 місяці. Втім, якщо ваша щітка виглядає зношеною раніше, її також потрібно замінити.

Часто люди ставлять питання: чи потрібно змінювати щітку після хвороби? І попри те, що це правда, що зубні щітки можуть містити певну кількість мікробів, вам не потрібно замінювати їх після того, як ви перехворіли.