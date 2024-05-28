Півонії можуть простояти у вазі кілька тижнів: як за ними доглядати
Джерело:УНІАН
Півонії – це ті квіти, які можуть виглядати надзвичайно красиво у вазі. Втім, вони досить швидко в'януть, якщо не знати деталей догляду за ними.
Досвідчені флористи знають, як правильно доглядати за півоніями, аби вони виглядали красиво протягом тривалого часу у вазі. Тож якщо ви хочете, аби квіти не зів'яли надто швидко, вам потрібно знати кілька хитрощів.
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Візьміть велику вазу
Півонії – це ті квіти, які зовсім не люблять тісноти, тож потрібно обрати вазу, яка буде і глибокою, і широкою, щоб квіткові бутони не були надто тісно притиснуті один до одного. Зважайте також на те, що стебла мають бути опущені у воду принаймні на три чверті.
Ваза має бути темна
Можливо, це аспект, про який ви не замислювалися ніколи раніше, проте півонії полюбляють вази із темного скла, і що темніше, то краще. Квіти у такому склі стоятимуть довше, адже воно пропускає менше сонячних променів, що сприяють розмноженню бактерій.Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.
Приберіть листя
Листя, яке розташоване знизу стебла, потрібно обрізати перед тим, як ставити квіти до вази. В іншому випадку квіти можуть почати гнити, і тоді вони будуть швидше в'янути.
Півонії потрібно доглядати / Фото Pexels
Додайте у воду підживлення
Звичайна чиста вода буде дуже корисною для півоній, але для того, щоб максимально подовжити їхнє життя, вам потрібно розчинити у ній таблетку аспірину чи активованого вугілля. Так ви дезінфікуєте воду, і убережете квіти від гниття.