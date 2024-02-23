Можливо, ви намагаєтеся правильно харчуватися? Або ж займаєтеся спортом та приділяєте час фізичній активності? Та нове дослідження , опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition, показує, що саме накопичення здорових звичок буде найбільш ефективним.

І прийняття всього шести може знизити ваш ризик смерті на 73%.

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Вправи

Найбільше, аж на 46%, знизити ризик смерті може фізична активність. Все, що вам потрібно – це займатися щотижня помірними вправами протягом 150 хвилин, або ж інтенсивними – протягом 75.

Киньте палити

Куріння – це та звичка, яка точно не принесе вам користі, і життя без цигарок – це саме те, до чого ви маєте прагнути, якщо мрієте про довге життя. Відмова від куріння може знизити ризик смерті на 30%.



Куріння може шкодити здоров'ю / Фото Pexels

Здорове харчування

Вам також потрібно і дбати про свою дієте та слідкувати за тим, щоб вона була досить насичена рослинною їжею, адже це може знизити ризик смерті на 21%.

Втім, дослідники підкреслили, що важливо вживати не просто рослинну їжу, а таку, що є здоровою.

Обмежте вживання алкоголю

Відмова від алкоголю або хоча би зменшення його споживання – це ще один фактор, який може сприяти довголіттю.

Тож намагайтеся не зловживати спиртовмісними напоями, адже вони можуть негативно вплинути на ваше здоров'я.

Сон

Для того, щоб сон приносив вам повне відновлення, він має бути спокійним та тривати від 7 до 9 годин. І стабільний режим сну справді може знизити ваш ризик смерті на 19%.

Громадське життя

Так, ви могли не думати про цей аспект здорового способу життя, та соціальні взаємодії також є надзвичайно важливими для вашого добробуту та довголіття.

Активне громадське життя – це те, що зможе підтримувати вас задоволеними, впевненими у собі та щасливими, а це зрештою сприяє кращому загальному самопочуттю.