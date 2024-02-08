Звісно, всі продукти мають свій термін придатності та вимагають подекуди особливих умов зберігання. Та що робити, якщо холодильник недоступний? На щастя, існує кілька способів, які можуть вам допомогти.

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Овочі та фрукти

Чимало продуктів без холодильника псуватися не мають, і фрукти та овочі – одні з них. Тож достатньо знайти просто найбільш прохолодне місце у квартирі та залишити їх там. Ідеально буде, якщо у вашій оселі знайдеться пісок – адже він діє як абсорбент та не дозволяє волозі знищити плоди.

Та якщо у вас немає піску, але натомість є багато цибулевого лушпиння, ви можете прикрити овочі ним, адже це працюватиме майже так само, як і пісок. Якщо ви намагаєтеся зберегти моркву, буряк, коренеплоди селери, пастернаку чи петрушки, намагайтеся складати їх у посудини так, щоб овочі не торкалися одне одного.

Ще один цікавий метод зберігання овочів – це мокра глина. З неї і води ви можете утворити такий "настій" і занурити овочі у нього, і тоді вони дуже довго не будуть всуватися. Також не забувайте про те, що перед зберіганням овочі варто очистити від листя, щоб плоди не почали проростати та не втратили своїх смакових якостей.

Картопля

Картоплю зберігати в холодильнику взагалі не варто. Для неї підійде будь-яке темне місце, але головне – забезпечити до коренеплодів доступ повітря. Найкраще для зберігання використовувати сітку або ж ящики з брусків.



Картоплю потрібно зберігати у темному місці / Фото Pexels

Цвітна капуста

Цей овоч важко вберегти надовго і в холодильнику, тож без нього вам варто бути особливо обережними. Найкраще, що ви можете зробити – це з'їсти овоч якомога швидше ще до того, як на ньому з'являться перші сліди псування. Втім, існує метод, який може трохи подовжити термін придатності цвітної капусти.

Ви можете загорнути плід у капустяне листя та покласти у сітку, а потім повісити її на протязі. Так капуста не торкатиметься поверхонь та буде продуватися вітром.

М'ясні продукти та сир

Такі продукти варто замотати у папір або пергамент. Якщо на вулиці прохолодно, після цього ви можете скласти їх у металевий посуд, обгорнути рушником і виставити на балкон або на вулицю.