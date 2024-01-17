Якщо ви боретеся зі звичкою постійно погоджуватися на пропозиції, які вас насправді не цікавлять та навіть обтяжують, ви не самотні. Та навчитися цьому все ж вкрай важливо, бо невміння встановити межі з часом може посилити ваш стрес, який згодом перетвориться на образу. Про те, як саме ви можете правильно відмовляти людям, розповіла докторка Елізабет Скотт.

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Чому потрібно вміти говорити "ні"

Це встановлює межі. Коли ви встановлюєте межі, це показує, що саме ви готові прийняти у стосунках з людиною, і якого ставлення до себе ви очікуєте. Для вашого ж психологічного благополуччя дуже важливо показати, що для вас неприйнятно.

Це зменшує кількість стресу. Коли ви погоджуєтеся на щось, що насправді не приносить вам задоволення, ви створюєте для себе надмірну кількість стресу. А стрес ще ніколи не впливав позитивно на здоров'я та самопочуття, особливо, коли він стає хронічною проблемою.

Це обмежує жалкування. Коли ви погоджуєтеся на речі, які не відповідають вашим інтересам і цінностям, згодом ви можете про це пожалкувати. А вміння говорити людям "ні" – це можливість уникнути цього та присвятити більше часу та енергії справді важливим речам.

Коли потрібно говорити "ні"

Важливо знати не тільки, чому варто навчитися відмовляти, але й ситуації, коли це потрібно робити.

На роботі. Дуже важливо вміти сказати "ні" на роботі, проте часто це може супроводжуватися додатковим тиском з боку керівника чи колег. Відмова від неприємного проєкту може викликати побоювання, що вас можуть не підвищити чи навіть звільнити, а відмова колегам може призвести до того, що ваші стосунки з ними погіршаться.

Та важливо пам'ятати і про те, що ви не можете працювати справді добре і продуктивно, коли берете на себе надто багато. І коли ви перевтомлені, ви не зможете викластися на повну у справді важливих речах.



Говорити "ні" на роботі – це дуже важлива навичка / Фото Pexels

У відносинах. Сказати "ні" своєму партнеру – це особливо складно. І ви, звісно, маєте погоджуватися на речі, як потрібні вашому партнерові, проте перед цим варто зрозуміти, які ваші власні потреби та інтереси у стосунках. І іноді це означає встановити межі та навчитися говорити "ні".

Це також допоможе вашому партнеру зрозуміти, що для вас справді важливо у стосунках. І сказати "ні" – це часто означає піти на компроміс.

З друзями та родиною. Звісно, ви не хочете розчарувати близьких людей, і тому говорити "ні" може бути надзвичайно складно. Та саме через це пошук способів встановити свої межі має бути особливо важливим. У таких випадках найкраще, що ви можете зробити для себе – це просто сказати "ні" та твердо стояти на своєму.

Як саме сказати "ні"

Коли ви знаєте, як саме потрібно відмовлятися, зробити це набагато простіше.

"Вибачте, я не можу зробити це прямо зараз"

Іноді ця стратегія допомагає зволікати, поки ви повністю не зрозумієте, чи хочете сказати "так" чи "ні" на якусь пропозицію. Якщо вас просять пояснити, чому, дайте відповідь, що ви не можете знайти місце у своєму розкладі, а після цього змініть тему.

"Дайте мені подумати про це"

Якщо вам незручно відмовляти твердо чи ви маєте справу з особливо настирливою людиною, ви можете сказати, що подумаєте про пропозицію і зв'яжетеся пізніше. Так ви можете розглянути свої варіанти та знайти час переглянути свій графік.

"Я не можу зробити це, але можу те"

Якщо ви справді хотіли би допомогти чи виконати якусь справу, проте не маєте часу, найкраще відмовитися від більшої частини зобов'язання, але взяти на себе ту, яку справді зможете виконати. Так ви все ще будете частково залучені, але вже на ваших власних умовах.