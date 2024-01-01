Дивитися на гарно організований холодильник, де продукти поділені за темами чи кольорами завжди приємно. Але насправді хороша організація також може зекономити вам час та гроші. Коли ви точно знаєте, що у вас є всередині, і покупки, і готування їжі відразу ж стають набагато ефективнішими.

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Зберігайте залишки їжі у прозорих контейнерах

Як часто трапляється так, що у великій каструлі залишилося пів тарілки супу, а ви все одно кладете її до холодильника? Або залишаєте там великі миски, хоча вони наполовину пусті?

Цю проблему можуть легко вирішити прозорі скляні чи пластикові контейнери. Вони займають небагато місця, їх можна класти один на оден і ви завжди будете бачити, скільки тієї чи іншої страви у вас залишилося. А каструлі будуть вільні для наступних приготувань!

Клейте етикетки на контейнери

Якщо у вас їжа може лежати протягом тривалого часу, варто витратити кілька хвилин на те, щоб промаркувати її. Не завжди нюхальний тест дає хороший результат, а ви ж не хочете отруїтися зіпсованими продуктами.

Окрім того, так ви будете відразу бачити, що потрібно з'їсти в першу чергу, і псуватися буде набагато менше продуктів.

Розділіть полиці

Прозорі полиці у холодильнику – ваші друзі. І, скоріш за все, у вас їх недостатньо. Поміряйте свої каструлі та миски у висоту та не залишайте надто високих полиць – краще перетворити їх на дві, щоб туди влізли усі ваші продукти.



В холодильнику має бути багато полиць / Фото Pexels

Не забувайте і про використання бокових поличок на дверцятах холодильника.

Розсортуйте полиці

Якщо ви маєте звичку просто запихати речі в будь-яке вільне місце, що є у холодильнику, то саме зараз час змінитися. Якщо ви організуєте свої полиці, це збереже для вас і простір, і час. Зважайте на те, що верхні полиці холодильника найтепліші, тож не варто зберігати на них м'ясо чи інші продукти, що швидко псуються.