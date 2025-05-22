Чим підживити перець у травні: урожай буде великим і соковитим

Для того, щоб перець дав гарний урожай, потрібно його правильно підживити. Багато дачників вважають, що універсальним підживленням є дріжджі. У них містяться всі необхідні речовини, які покращують ріст перців.

Вже не перший рік дачники вважають підживлення дріжджами – чудовим способом покращити врожайність, пише 24 Канал. Дріжджі навіть мають гарний валив на зміцнення овочів, вберігаючи їх від хвороб та шкідників.

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Як підживити перець дріжджами

Добриво на основі дріжджів потрібно вносити 3 рази – одразу після посадки розсади, в період цвітіння й під час активного росту плодів. Приготувати розчин дуже просто. Потрібно 200 грамів дріжджів розвести в 5 літрах води. Щоб процес бродіння відбувся швидше, варто додати всередину столову ложку цукру. Все потрібно перемішати й дати настоятися в теплі кілька годин.

Для підживлення одну частину маси потрібно розвести в 10 частинах води. Це добриво підходить однаково для розсади чи дорослих рослин. Для маленьких садженців знадобиться 0,5 літрів добрива, а для великих – 1 літр.



Перець треба обов'язково підживити дріжджами / Фото Pexels

Щоб результат дріжджі дали ще кращий, їх можна поєднати з попелом. Розчин чи попіл можна вносити під корінь садженця, а тоді полити грядку для кращого результату. Для маленьких перчиків потрібно 0,5 літрів підживлення на один кущ, для старших – 1 літр.

Також добре з дріжджовим добривом працює настій з трави. Скошену траву потрібно засипати в бочку з водою й дати настоятися. Через певний час цим добривом з додаванням дріжджів треба підживити перці. Дачники кажуть, що таке удобрення допомагає їм краще розвиватися.

Перці можуть припинити рости через недостатню адаптацію після пересадки; зазвичай це триває 8-12 днів, після чого рослина відновлює ріст. Що з цим робити, щоб відновити ріст перцю – читайте в матеріалі.

Ще одним хорошим удобренням для перців є курячий послід. Для підгодівлі потрібно взяти 2 склянки посліду, 2 склянки золи, 100 грамів цукру та 100 грамів дріжджів. Все це треба розмішати в одній ємності й залишити бродити на 2 години. Далі все треба розвести в 10 літрах й цим добривом підливати перець.