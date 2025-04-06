Ваша спальня має бути найбільш чистою та охайною кімнатою усього дому – адже це місце для відпочинку та розслаблення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. А відпочивати у брудній, захаращеній кімнаті може бути непросто. Тож потрібно внести кілька простих змін, що допоможуть без проблем підтримувати у ній порядок.

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Зменште кількість речей на ліжку

Звичайне застилання постелі вранці – це простий крок, аби спальня виглядала більш охайною. Та якщо на вашому ліжку дуже багато різних аксесуарів, це може стати надто складним завданням.

Ви можете скоротити кількість декоративних подушок, м'яких іграшок, пледів та ковдр – і одразу помітите, що зменшуєте кількість візуального шуму, що захаращує кімнату. І, звісно ж, застеляти постіль буде набагато простіше.

Зробіть прибирання частиною розпорядку дня

Зазвичай дуже складно знайти час на прибирання – а все через те, що ви не плануєте його у свій день. Можливо, варто додати до нічної рутини ще один крок: швидке прибирання безладу, відразу ж після догляду за шкірою та чищення зубів.

Якщо прибирати у спальні щодня, скоріш за все, це займатиме не більше, ніж кілька хвилин – достатньо буде підняти речі з підлоги та повернути їх на свої місця.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Заплануйте прибирання

Всі ми зайняті, та планування часу, щоб прибрати свою спальню, може стати тим вирішальним кроком, що перетворить неохайний простір та приємний оазис для відпочинку.

Звісно, щоденне швидке прибирання спростить вам завдання, та для великих організаційних завдань – як-от упорядкування шафи – краще виділити не п'ять хвилин, а годину.



Прибирання у спальні дуже важливе / Фото Pexels

Розбийте цілі

Не в кожної людини є цілий день, аби зайнятися прибиранням кімнати і завершити усі важливі справи одночасно. І дуже важливо не хапатися за всі водночас – так вам буде набагато складніше довести їх до кінця. Натомість спробуйте розбити великі завдання на кілька менших. Головне – вчасно зупинитися, а також визнавати прогрес, якого ви вже досягли.

Припиніть складати одяг на підлозі

Можливо, ви маєте звичку складати одяг на підлозі чи спинці свого стільця? Ця невинна на перший погляд звичка є причиною номер один безладу у спальні. Всього одна сорочка, що лежить не на своєму місці, може перетворити приємну кімнату на захаращену.

До речі, раніше ми вже розповідали, у яких місцях дому не можна залишати свій одяг, адже це може притягнути негаразди.