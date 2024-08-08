Найбільш ефективне добриво для кабачків: не знатимете, куди класти врожай

Кожен дачник знає свої секрети з підживлення овочів. А кабачки – це дуже популярна культура, яку досить легко виростити на своїй ділянці, тож чимало новачків їх садять. Та ви все ж можете підвищити свої шанси отримати гарний врожай.

Кабачки дуже важливо підживлювати влітку, якщо ви хочете зібрати справді великий урожай. Що більшим виросте кущ, то більше плодів цей кущ зможе витягнути.

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Чим підживити кабачки в серпні

Дуже часто городники для підживлення використовують курячий послід, і недарма. Річ у тому, що це органічне добриво, яке ідеально підійде для нарощування зеленої маси, коли рослина збільшується у розмірі. Та підживлювати послідом можна й тоді, коли рослина вже плодоносить.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Для того, щоб приготувати це добриво, вам потрібно взяти 1 частину посліду та частину води, а після цього залишити концентрат на 3 – 4 дні. Для того, щоб використати його для підживлення кабачків, вам потрібно розвести пів літра концентрату у 10 літрах води.

Втім, якщо курячого посліду немає, тоді ви можете замінити його на будь-яке інше добриво, у складі якого є велика азотна складова. Для того, щоб внести добриво, вам потрібно взяти невеликий ківш та полити так кожну рослину окремо.



Кабачки потрібно підживлювати / Фото Pexels

Всього одне літнє підживлення може значно змінити кількість вашого урожаю кабачків. Та зважайте на те, що збирати їх потрібно дуже регулярно, адже інакше вони виростуть занадто великими, і вже не смакуватимуть так, як коли вони молоді.