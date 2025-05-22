Дасть потрійний урожай: чим підгодувати цибулю у травні

Кожен дачник хоче отримати гарний урожай овочів, а для цього треба подбати не лише про якісну посадку, але й про підживлення, яке має значний вплив на урожай. Досвідчені садівники знають, що для того, аби цибулі було багато на городі, її треба підживити карбамідом.

За зовнішнім виглядом пір’я ріпчастої цибулі, можна визначити стан урожаю, пише 24 Канал з посиланням на Ukr.Media. Якщо перо є слабким і тонким та з блідим відтінком, тоді це є ознакою того, що цибулі не вистачає азоту.

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У такому випадку вноситься бюджетне й ефективне підживлення, яке чудово впливає на урожай. Після нього дачники можуть сміливо очікувати на великі головки ріпчастої цибулі.

Як підживити цибулю карбамідом

Вже з середини травня дачники починають підживлювати цибулю. Для цього варто скористатися карбамідом, в якому міститься 50% азоту.

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Перевагою цього добрива є й те, що він не закислює ґрунт. Це є дуже важливим при вирощуванні цибулі, оскільки вона не любить кислих ґрунтів й дає поганий урожай.



Після підживлення цибуля виросте великою / Фото Pexels

Щоб приготувати добриво, потрібно в 10 літрах води розвести 20 грамів карбаміду. Готовою сумішшю потрібно підлити грядки. Після такого добрива, грядки з цибулею треба підлити звичайною відстояною водою. Така дія допоможе краще розчину потрапити аж до коріння.

До речі! У другій половині травня рекомендується садити ріпчасту цибулю при температурі повітря +10°С до +15°С, попередньо замочивши її на 12-15 годин у теплій воді. Яку цибулю садити у травні – читайте в нашому матеріалі.

Фахівці радять аналогічне підживлення провести ще через 10 днів для кращого результату. Добриво на основі карбаміду дасть неймовірний урожай.