Уникнути стресу ранку можна досить легко, якщо прокидатися всього трохи раніше – і навіть кілька хвилин зайвого часу дадуть вам сили, енергію та спокій. Та зробити це іноді не так просто, як здається – і тренерка Рейчел Грайс поділилася способами нарешті почати прокидатися раніше.

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Дайте собі причину прокидатися

Перше та вагоме правило, яке допоможе вам і справді почати рано прокидатися – ви повинні мати причину, чому ви ще робите. І ця причина повинна приносити майже миттєву користь.

Можливо, ви хочете зайнятися спортом, чи посидіти та поснідати у тиші й спокої? Чи вам не вистачає часу на те, щоб прочитати кілька сторінок улюбленої книги? Все це може стати вашою мотивацією для того, щоб нарешті почати прокидатися рано.

Прокидайтеся обережно

Ми оточені такою кількістю технологій, що має певний сенс передати частину нашої ранкової мотивації технологіям. Ви можете встановити кілька програм чи застосунків, які допоможуть вам прокидатися простіше та не відчувати при цьому надто сильного стресу.

Наприклад, вам може допомогти застосунок для ранкової йоги, після якої ви будете відчувати себе досить енергійними для того, щоб розпочинати день.

Випийте кави

Надійний спосіб скинути сонливість і почати діяти – це отримати ранкову дозу кофеїну. Для цього ви можете або випити кави, або ж взяти чашку міцного чорного чаю. Вас підбадьорить смак, а потім кофеїн зробить свою справу, і ви вже не захочете засинати знову.

Та не варто забувати і про воду – цей звичайний напій вранці може бути не менш корисним.



Кава допоможе швидко прокинутися вранці / Фото Pexels

Встаньте і сяйте

Головна помилка, якої ви можете припуститися – це повернутися назад до ліжка після того, як ви прокинулися. Тож головне – це протистояти спокусі повернутися назад під ковдру. Кілька хвилин додаткового сну можуть бути приємними, але потім ви майже напевне про них пошкодуєте.

А коли ви опускаєте ноги за землю, у вас з'явиться приємне відчуття виконаного обов'язку, і ви зможете спокійно приступити до ранкової рутини.