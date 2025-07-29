Обробіть капусту цим секретним розчином, щоб позбутися всіх гусениць

Кінець липня є критичним періодом для капусти, оскільки у цей час розпочинається друга хвиля нашестя капустянок та біланів, які на листі відкладають яйця. Щоб врятувати урожай капусти, варто скористатися дієвим засобом, який вже перевірений роками.

Гусениці здатні знищити цілу головку капусти, тому треба вчасно застосувати срібний розчин, про який знають чимало досвідчених дачників, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".

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Срібний розчин – це звичайна колоїдна вода зі сріблом, яку можна зробити самостійно за допомогою срібного аптечного антисептика. А ще можна скористатися простішим варіантом та використати слабкий розчин марганцівки в поєднанні з перекисом водню, який теж називають срібним, бо на листі після обробки він має легкий металевий блиск.

Як приготувати засіб від гусениць?

В 1 літрі води змішайте 10 крапель перекису водню, додайте один кристалик марганцівки, щоб вода отримала блідо-рожевий колір. Для посилення антисептичної дії можна додати 3 краплі йоду та 1 таблетку активованого вугілля. Капусту з обох боків потрібно обприскати вранці чи ввечері.



Капусту потрібно обробити від гусениць / Фото Pexels

Розчин не дасть змоги личинкам прикріпитися до листя, тож ні дорослі метелики, ні гусениці не зможуть наблизитися до капусти. Таку обробку можна повторити ще в середині серпня, щоб залишити цілі й неушкоджені головки капусти аж до осені.

До слова, личинки хруща пошкоджують коріння рослин, знищуючи овочі, ягоди та квіти, і можуть жити в ґрунті 3-4 роки. Як позбутися личинок хруща – читайте в нашому матеріалі.

Капуста часто піддається навалі шкідників, тому за овочами треба ретельно слідкувати, щоб виростити їх без будь-яких заражень.