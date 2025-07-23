Щури втечуть самі: 7 рослин, які найбільше відлякують гризунів

У літню пору щурі можуть атакувати город й знищити урожай, тому дачники розповіли про найкращі рослини, які дуже не люблять гризуни. Позбутися щурів не завжди просто, тому потрібно скористатися порадами досвідчених дачників.

Є низка рослин, яка відлякує щурів настільки сильно, що на ділянку вони вже навіть не повертаються, пише 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Які рослини відлякують щурів?

Перцева м’ята

Шури ненавидять запах перцевої м’яти, тому цю рослину треба обов’язково посадити в саду.

Лавровий лист

Потрібно розкинути по городу лавровий листок, який є для щурів отруйним. Гризуни можуть сприйняти його як їжу та з’їсти.

Цибуля

Садівники радять посадити в саду не лише цибулю, але й часник та порей. Запах рослин дуже сильно відлякує пацюків, тому вони будуть тікати з ділянки.



Запах рослин відлякує щурів / Фото Pexels

Лаванда

Ця рослина має дуже ароматний запах, тому здатна відлякати гризунів, які ненавидять її різкий аромат. Окрім щурів, лаванда може відлякати й мишей.

Шавлія

У шавлії містяться туйон та цинеол, які для щурів можуть видатися нестерпними, тому гризуни будуть якнайдалі триматися від ділянки.

До слова, раніше ми вже розповідали, як боротися з білокрилкою на городі – до ваших овочів вона навіть не наблизиться.

Хризантеми

Квіти містять пестицид піретрин, який є отруйним для гризунів. Його часто використовують як природний засіб в боротьбі проти мух, мурах та молі. Хризантема має сильний запах, який для щурів є нестерпним.

Цитронела

Завдяки цитронелі вдасться швидко позбутися на ділянці не лише щурів, але й комарів. Лимонний аромат дезорієнтує гризунів в просторі та маскує їхні сліди.