Плодові мушки особливо активізуються під час потепління, тож їх приваблюватимуть не лише банани, але й всі інші фрукти в кошику. Для того, щоб відлякати їх та позбутися – скористайтеся вином.

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Ось як це працює. Налийте вино у склянку, а верх обмотайте харчовою плівкою. Тоді зубочистками зробіть проколи та поставте стакан чи келих з вином біля фруктів.

Комашок набагато більше буде приваблювати запах напою, ніж банан. Завдяки отворам з харчової плівки, вони матимуть змогу потрапити в середину та вже більше ніколи не вибратися звідти. Якщо ви спостережливі, то могли й самі неодноразово помічати, як у вашій чашці з солодким напоєм плавають чимало плодових мушок.



Порада, яка здатна вберегти банани від плодових мушок / Фото Pexels

Щоб результат був ще кращим – поставте кілька таких пасток для того, аби якомога більше виловити шкідників. Та для того, щоб ваші банани швидко не псувалися та не приваблювали плодових мушок, ставте їх в окрему фруктову вазу чи тримайте в холодильнику.

Також можна скористатися цікавим лайфхаком: відокремте банани та кожну частину корінця обмотайте харчовою плівкою. Вона сповільнює вироблення етилену, тож банани будуть зберігатися свіжими впродовж тижня. Більше лайфхаків про зберігання бананів читайте в нашому матеріалі.