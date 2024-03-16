Плодовые мушки особенно активизируются во время потепления, поэтому их будут привлекать не только бананы, но и все другие фрукты в корзине. Для того, чтобы отпугнуть их и избавиться – воспользуйтесь вином.

К теме Орхидеи будут цвести постоянно: добавьте в воду секретный ингредиент

Вот как это работает. Налейте вино в стакан, а верх обмотайте пищевой пленкой. Тогда зубочистками сделайте проколы и поставьте стакан или бокал с вином у фруктов.

Насекомых гораздо больше будет привлекать запах напитка, чем банан. Благодаря отверстиям из пищевой пленки, они смогут попасть внутрь и уже больше никогда не выбраться оттуда. Если вы наблюдательны, то могли и сами неоднократно замечать, как в вашей чашке со сладким напитком плавают немало плодовых мушек.



Совет, который способен уберечь бананы от плодовых мушек / Фото Pexels

Чтобы результат был еще лучше – поставьте несколько таких ловушек для того, чтобы как можно больше выловить вредителей. И для того, чтобы ваши бананы быстро не портились и не привлекали плодовых мушек, ставьте их в отдельную фруктовую вазу или держите в холодильнике.

Также можно воспользоваться интересным лайфхаком: отделите бананы и каждую часть корешка обмотайте пищевой пленкой. Она замедляет выработку этилена, поэтому бананы будут храниться свежими в течение недели. Больше лайфхаков о хранении бананов читайте в нашем материале.