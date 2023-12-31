Усі ми хочемо змінитися з Нового року і завжди лише в позитивному плані. Однак погані звички можуть крокувати з нами в Новому році, і якщо ми від них не позбудемося, на жаль, нічого не зміниться.

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Та якщо ви поставите перед собою ціль, то зможете позбутися від будь-якої шкідливої звички, головне – бажання.

Підготуйтеся до дискомфорту

Перш ніж позбавити себе поганої звички, ви повинні зрозуміти, що спочатку вам буде дискомфортно. Візьміть своє бажання зробити погану звичку в кулак та контролюйте силу волі.

Плануйте

Займіться самоаналізом та добре розплануйте, які переваги принесе позбавлення від шкідливої звички та чого загалом ви хочете досягнути. Оберіть собі дату з якої ви почнете все спочатку. Це вас більше буде мотивувати до змін.

Опишіть чому ви хочете змінитися і чому ви для цього нічого не робите. Також складіть реалістичний та поетапний план.

Визначте свої тригери

Подумайте над тим, що саме вас зупиняло досягнути мети всі попередні рази, коли ви починали щось робити і зривалися. Як тільки ви зрозумієте, що вас збивало з мети, спробуйте уникати цих речей, щоб не зірватися на цьому знову.

Замініть погані звички на хороші

Ви можете виробити альтернативну поведінку – замість шкідливої звички робити щось корисне. Замість газованого напою – пийте просту воду, замість солодкого – з’їжте фрукт.



Навчіться позбавлятися поганих звичок / Фото Pexels

Нагадуйте собі, чому ви це робите

Прикріпіть стікер до дзеркала чи аркуш до холодильника та нагадуйте собі заради чого ви зараз так стараєтеся і що саме ви отримаєте в кінці досягнення цілі.

Скільки часу треба, щоб позбутися поганої звички

Ви точно чули про те, що для того, щоб позбутися поганої звички потрібен 21 день. Та це не зовсім правда. Експерти вважають, що для того, щоб позбутися шкідливої звички, потрібно не менше 10 тижнів.