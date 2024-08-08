Від жуків, слимаків та кліщів: 6 способів використання порошку гірчиці

Гірчицю часто використовують для приготування якихось страв, втім досвідчені фахівці виявили, що вона може знадобитися у господарстві. У першу чергу гірчиця є гарним відлякувачем від шкідників.

Сухий порошок гірчиці є набагато дієвішим, ніж деякі спеціальні розчини, які втрачають дієвість після опадів. У суху погоду дія гірчиці тримається до 2-х тижнів.

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Розчином гірчичного порошку рослину треба обприскувати вранці або ввечері, щоб не викликати опіки листя від прямого сонячного світла. На відміну від інсектицидів, гірчиця не накопичується в ґрунті, тому є безпечною. Від яких шкідників може врятувати порошок – читайте далі.

Від колорадського жука

У 10 літрах гарячої води розведіть 200 грамів гірчичного порошку та залишіть під кришкою на 2 години. Потім процідіть через марлю та додайте 5 столових ложок 9% оцту і 50 грамів натертого господарського мила.

Цим розчином обприскуйте картоплю, помідори, баклажани. Достатньо буде одного разу на тиждень, але після дощу процедуру можна повторити. Якщо поливати цим засобом ґрунт раз в тиждень, то можна позбутися від дротяників.

Від слимаків

Порошок гірчиці, мелений гострий перець та порошкоподібну деревну золу змішайте в однакових пропорціях. Застосовуйте на місцях скупчення слимаків один раз на місяць.



Порошок гірчиці відлякає слимаків / Фото Pexels

Від метеликів та гусениць

У 10 літрах води розмішайте 1 склянку гірчичного порошку і тютюнового пилу. Накрийте кришкою та залишіть на 3 дні. Після цього процідіть та обробляйте міжряддя кожних 10 днів.

Від попелиці, кліщів

У відрі води треба розвести 100 грамів порошку, який має настоюватися в теплі 2 доби. Далі процідіть, розбавте з водою у пропорції 1:2 та додайте 40 міліграмів рідкого мила. Обприскувати чим розчином можна рослини кожних 15 днів.

Від блішки

Блішки люблять буряк, редис, капусту. Їх знищити можна, якщо поливати грядки гірчичним настоєм. У 10 літрах треба розчинити пів склянки гірчичного порошку та залишити на 2 години. Обприскувати розчин треба по листю.

Від борошнистої роси

Змішайте пів склянки йодованої солі та сухої гірчиці та розмішайте у відрі з водою. Лійкою полийте ріпчасту цибулю. Достатньо застосувати цей засіб раз в сезон.