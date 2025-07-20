Певно мірою, багатоніжки приносять користь, оскільки є ворогами багатьох шкідливих паразитів, пише 24 Канал з посиланням на "Вікна". Втім, мешканцям дому ці комахи можуть бути неприємними, а своїм виглядом сороконіжки здатні відлякувати. Якщо їх розвелося надто багато, то пропонуємо кілька варіантів їхнього виведення.

Читайте також Мухи зникнуть з дому назавжди: вони не люблять ці кілька запахів

Як прогнати сороконіжок з дому?

Комахи найчастіше оселяються у сирих кутках, у тріщинах в плінтусах, ванній кімнаті чи вологому підвалі. Для людей вони не є шкідливими, але велика кількість комах може лякати, тому рекомендуємо кілька варіантів, які допоможуть їх прогнати.

Природні засоби здатні вивести сороконіжок, без використання хімічних засобів. Ефективно відлякує комах запах лаврового листя та гвоздики. Потрібно лише поставити кілька листків та бутонів у кутки ванної кімнати.



Народні засоби виведуть сороконіжку з дому / Фото Pexels

Гострий каєнський перець також має сильну дію. Його рекомендують розсипати по кутах, в тріщини чи щілини. Додатково оцтом варто протерти підлогу, кути та плінтуси. Різкий запах точно допоможе вигнати комах.

Позбутися сороконіжок можна за допомогою ефірної олії чайного дерева, м’яти чи евкаліпта. Кілька крапель потрібно нанести на ватний диск та покласти у вологі зони.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як можна позбутися комарів на дачі, аби вони вас більше не турбували.

Часто багатоніжки з’являються під ванною, за унітазом чи біля плінтусів. Щоб їх позбутися, потрібно розсипати борну кислоту, яка зруйнує їхню нервову систему.