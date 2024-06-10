Як боротися із ведмедкою: найбільш ефективні народні та хімічні засоби

Ведмедка, або ж, як її ще називають, вовчок – це той шкідник, який може звести нанівець усю вашу тяжку працю на городі протягом місяців. Комаха не тільки нищить урожай, але і надзвичайно швидко розмножується.

Ведмедка на городі – це справжня біда для будь-якого дачника. Вона не просто під'їдає рослини, але повністю їх знищує, а через швидке розмноження може повністю зруйнувати город, якщо вчасно не дати з нею ради.

Цікаво Баклажани можуть вирости гіркими через цю одну помилку

Як боротися з ведмедкою на городі народними способами

Народні методи можуть бути не такі ефективні, як хімічні, втім, вони точно будуть більш екологічними та безпечними для вашого городу. І ось найкращі способи боротьби із ведмедкою без використання хімії.

Пастки

Створити пастки, які є досить ефективними проти комах, можна самостійно і з підручних матеріалів. Ви можете використати:

скляні пляшки;

пластикові пляшки.

А ось для приманки зазвичай використовують мед та пиво. Для пастки з медом вам потрібно намазати продуктом внутрішні стінки літрової банки та закопати її по всій висоті на городі. Та зробити це потрібно так, щоб горловина залишилася відкритою.

Накрийте її зверху листом чи картонною коробкою, і дуже швидко до неї почнуть сповзатися різноманітні шкідники, і в тому числі і ведмедки. Та після того, як вони потраплять до банки, вибратися вони вже не зможуть.

Для пастки з пивом вам потрібно взяти пляшку із широким горлом та залити на дно 50 – 100 мілілітрів пива. Місткість закопайте на городі під нахилом, щоб пиво не виливалося, а шийка була не на поверхні, а в поглибленні ґрунту. Запах пива привабить шкідників.

Пастки потрібно встановити на різних місцях ділянки, і бажано якомога ближче до місць, де ви бачили ведмедку. Періодично їх потрібно спустошувати від комах та додавати свіжу приманку.

Яєчна шкаралупа

Ведмедки, виявляється, люблять не тільки запах пива та меду, але і яєчної шкаралупи. Для цього матеріал вам потрібно подрібнити та перемішати із невеликою кількістю ароматної соняшникової олії. Додайте в лунки чи канавки під час посадки насіння, розсади та бульб.

Капустянка наїсться шкаралупи та загине.



Яєчна шкаралупа шкідлива для ведмедок / Фото Pexels

Для відлякування комахи ви можете використати також запахи деяких рослин – цибулі, часнику та чорнобривців. Ці рослини рекомендують висаджувати у міжряддях інших культур. Також не переносить ведмедка і запаху йоду. Його потрібно змішати з водою – 10 крапель на відро – і полити канавки перед посадкою моркви, буряка чи зелені.

Хімічні засоби проти ведмедки

Перед тим, як використовувати хімічні засоби, вам потрібно подбати про індивідуальний захист. Також дотримуйтеся тієї дози, яка рекомендована виробником – так ви не завдасте шкоди і собі, і культурам на городі. Ось кілька популярних і дієвих препаратів.

Медветокс

Це – приманка не тільки для вовчка, але і для дротяників, мурах та капустяної і цибулевої мухи. Препарат – це гранули, які залучають шкідників, і їх потрібно закласти в ґрунт між посівами на глибину у 5 сантиметрів. Термін дії препарату – до двох тижнів. Гранули не нашкодять ґрунту та не знищать черв'яків.

Рембек

Інсектицид-приманка має широкий спектр дії. Препарат потрібно закласти в землю в місцях, де ви помітили комах. Термін дії – два тижні, за необхідності обробку можна повторити.

Ось ще кілька популярних засобів від ведмедки: