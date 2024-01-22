Одне з нових досліджень, що опубліковане у American Journal of Physiology-Regulatory, показує, що деякий конкретний спосіб дихання може призвести до кількох значних переваг для здоров'я нашого серця.

Цікаво Найгірша ранкова звичка, що руйнує ваш графік сну: перевірте себе

Як правильно дихати?

Артеріальний тиск та частота серцевих скорочень – це ті два фактори у вашому здоров'ї, за якими надзвичайно важливо слідкувати, адже вони можуть провісниками серйозних захворювань серця. А ваші патерни дихання можуть сильно впливати на деякі функції організму.

Якщо між вашою дихальною та серцево-судинною системами виникатимуть деякі перехресні перешкоди, це точно не піде вам на користь. І саме через це експерти сходяться на тому, що дуже важливо дихати через ніс, а не ротом.

У рамках нещодавнього дослідження, у якому взяла участь група з 20 молодих і здорових добровольців, вони виконували перехресне дослідження, яке складалося з різних умов відпочинку та фізичних вправ. У стані спокою учасники експерименту дихати тільки через ніс і тільки через рот у випадковому порядку. Спершу вони спокійно сиділи протягом п'яти хвилин, а потім 5 хвилин дихали у власному темпі.

Носове дихання вони виконували із закритими губами, а ротове – з м'якими носовими затискачами, щоб запобігти потраплянню повітря у тіло через ніс.

Під час кожного етапу дихання у добровольців міряли артеріальний тиск, рівень кисню в крові та частоту серцевих скорочень. Виявилося, що тиск був нижчим, коли люди дихали через ніс – і у стані спокою, і під час навантажень.

Ми інтерпретуємо сукупні дані, щоб припустити, що носове дихання порівняно з ротовим забезпечує помірне, але потенційно клінічно значуще покращення прогностичних серцево-судинних змінних у спокої, але не під час фізичних вправ,

– заявили дослідники.

Тож дихання через ніс може суттєво допомогти у зниженні ризиків серцевих захворювань, і важливо слідкувати за тим, як ви робите цю, здавалося б, зовсім повсякденну і непомітну справу.