З віком починає піднімати голову природна втрата м'язової тканини, а саме м'язи спалюють більше калорій, ніж жир. Це означає, що з віком починає сповільнюватися метаболізм. Ще одна перешкода до схуднення – це перименопауза, яка також може завадити ефективно втрачати вагу. Та дієтологиня Вероніка Джонсон розповіла про 5 ефективних порад, які допоможуть вам досягти бажаної мети.

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Визначте, скільки калорій вам потрібно

Для того, щоб справді худнути, вам потрібно їсти менше калорій, ніж ви спалюєте, і, виходить, усе схуднення зводиться до простого віднімання калорій. Але скільки саме калорій вам потрібно відняти?

Зважайте на те, що з віком ваша потреба у калоріях зменшується, і вам вже не потрібно споживати їх стільки, скільки у 20 – 30 років. І, звісно ж, кількість калорій, які вам потрібно споживати, також варіюється в залежності від того, наскільки активний спосіб життя ви ведете.

Якщо ви помірно активні, вам потрібно від 2000 до 2600 калорій на день, а якщо активний – від 2000 до 2800.

Їжте більше білка

Коли ви намагаєтеся схуднути, вам потрібно звертати особливо прискіпливу увагу на те, що ви кладете собі до тарілки. І дієта, багата на білок, є досить ситною, а це значить, що ви зможете менше їсти пізніше протягом дня та уникнете шкідливих перекусів та переїдання.

Тож якщо ви хочете почати споживати більше білка, вам точно потрібно додати до свого раціону м'ясо птиці, морепродукти та яйця, а також рослинні білки – горіхи та насіння і олії, виготовлені із них.

Скоротіть кількість вуглеводів

Враховуючи те, як змінюються ваші гормони після 40 років, саме зменшення споживання вуглеводів може бути особливо корисним для того, щоб запобігти збільшенню ваги.

Саме високе споживання вуглеводів і цукрів може призвести до накопичення жиру на животі та ускладнень зі схудненням. Для того, щоб ефективно худнути, ви можете чергувати дні із низьким та помірним споживанням вуглеводів.

Стримуйте стрес

Звісно, у дорослому віці доводиться зіштовхуватися із великою кількістю вимог – виховання дітей, друзі, родина, колеги і кар'єра. Та все ж надзвичайно важливо слідкувати за рівнем стресу, який ви відчуваєте. Якщо вам вдасться його знизити, це також допоможе вам утриматися від набору ваги та точно полегшить процес схуднення.

Коли ви перебуваєте у стресі, у вашому тілі підвищується рівень кортизолу, а це своєю чергою піднімає і рівень цукру і може призвести до збільшення ваги, особливо у області живота.

Переоцініть свої фізичні вправи

У 40 років спорт має стати частиною вашого повсякденного життя, і з кожним роком фізичні вправи ставатимуть тільки більш цінними для вашого організму. Одна з причин, чому фізична активність така важлива – це зменшення м'язової маси та щільності кісток, що починає відбуватися разом із старінням.

На щастя, помірні та активні вправи допоможуть впоратися із цією проблемою та дуже ефективно спалюють жир на животі.