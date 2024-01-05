Сир – це надзвичайно популярний продукт, який дуже багатий на білок та кальцій. Та щоб він також добре смакував, вам потрібно вміти обирати найкращий сир серед сотень варіантів. І експертка Кетлін Серіно з Murray's Cheese розповіла, як це правильно робити.

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Зрозумійте, що ви шукаєте

Ви могли цього не знати, та існує понад 1800 видів сиру. І попри те, що вини виготовляються переважно з тих самих чотирьох продуктів, вони можуть дуже суттєво відрізнятися через технологію, вік, текстуру та регіон, де вони були виготовлені.

Тож поставте собі запитання: скільки сирів ви можете назвати? Коли ви приходите до магазину, ви маєте знати, який саме сир шукаєте, щоб звузити для себе коло варіантів. Вибір сиру також сильно залежить від того, для чого ви збираєтеся його використовувати. Тож сміливо запитуйте поради у консультанта, якщо ви не впевнені у власних знаннях.



Існує чимало різних сортів сиру / Фото Pexels

Спробуйте перед покупкою

Ще одна важлива порада, яку дають чимало експертів з сиру – спробуйте його перед тим, як купувати. На відміну від багатьох інших продуктів, ви можете скуштувати шматочок сиру у багатьох магазинах перед тим, як зробити цю покупку.

Це корисно і для того, щоб переконатися в тому, що обраний вами сир свіжий, і у випадку, якщо ви купуєте щось для себе невідоме і ще не до кінця впевнені.

Запитайте пораду у продавця

Для того, щоб знайти справді хороший сир вам необов'язково іти в магазин преміум-класу. Для початку ви можете запитати про найкращі види сиру у місцевого продавця. Він як ніхто інший знає, як смакує той чи інший вид продукту та зможе підказати вам хороший варіант.

Зверніть увагу на зберігання

Тепер, коли ви визначилися, що саме шукаєте, настав час звернути увагу на якість. Спробувати на смак – це завжди хороший варіант, але багато в чому він залежить від типу сиру чи навіть ваших особистих уподобань. Коли сир псується, він може набувати неприємного смаку або ж ставати надто солоним.

Та секрет будь-якого досвідченого покупця: остерігатися сиру, на який впливає сонячне світло чи кисень. Більшість сирних кіл та окремих шматочків загортають у марлю та папір для того, щоб зменшити ступінь їхнього розкладання із часом через окислення.

Коли ви купуєте свіжий шматок в магазині, шукайте такий, на який мінімально впливає світло. Також не варто купувати сир, якщо ви бачите, що його упаковка ненадійно закріплена, адже це означає, що він піддається впливу кисню.