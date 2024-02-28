Рідко яке свято може обійтися без оселедця; іноді він виступає як закуска, а іноді – як частина салатів. Та щоб не зіпсувати собі застілля, вам потрібно звернути увагу на якість риби ще в магазині.

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Як правильно обрати оселедець

Під час купівлі ви можете обрати або оселедець із бочки, або і у вакуумі. Та для початку вам потрібно оцінити його зовнішній вигляд.

У свіжої риби спинка буде товстою, а тушка – рівною. Зверніть увагу і на зябра – вони мають бути темно-червоного кольору. Поверхня риби не повинна мати пошкоджень, адже це може свідчити про те, що вона вже почала псуватися.

Якщо є змога торкнутися риби, перевірте її на дотик. М'ясо має бути пружне та тримати форму. Після того, як ви натискаєте на нього, воно має повернутися до своєї початкової форми. Якщо ж цього не відбувається, то оселедець може бути вже несвіжим або ж взагалі не годитися до того, щоб його їсти.

Зверніть увагу на очі риби – вони мають бути ясними і не запалими. А вага має бути не меншою, ніж 400 грамів.



Обрати хороший оселедець досить просто / Фото Pexels

Якщо ж ви купуєте вже упакований оселедець, уважно подивіться на етикетку та склад: там має бути тільки риба, сіль та спеції. Якщо ж ви знайдете серед інгредієнтів консерванти, те свідчить про те, що риба не надто свіжа.

Не варто також брати оселедець, на якому ви помітили жовті плями чи білий наліт на лусці. Зважайте і на неприємний кислий запах та липку луску – все це свідчить про те, що риба вже зіпсована.

Ще одна важлива порада, яка може вберегти вас від невдалої покупки – краще обирайте цілу рибу і розбирайте її самостійно. Безумовно, ідея купити вже готове філе здається привабливою, проте під час його виготовлення використовують різноманітні розчини та консерванти, а це не те, що ви хочете бачити у себе на тарілці.