Морозильна камера – це найкращий друг домашнього кухаря та кожної господині. Навіть якщо ви не встигаєте щось з'їсти і боїтеся, що воно може зіпсуватися, ви можете покласти цей продукт у морозилку і не переживати через нього. Втім, варто знати і про поширені помилки, які можуть призвести до псування продуктів.

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Ви не перевіряєте температуру у морозилці

Якщо у вашій морозильній камері не налаштована правильна температура, усі продукти, що ви поклали туди на зберігання, можуть розморозитися, і у них почнуть розвиватися шкідливі бактерії. Тож те, що вам потрібно зробити – це періодично перевіряти, чи температура у морозилці досить низька і за потреби регулювати її.

Ви кладете до морозильника гарячу їжу

Можливо, після того, як ви готуєте якусь страву, у вас виникає спокуса відразу покласти її у морозильну камеру, щоб заощадити свій час, проте це далеко не найкращий крок. Якщо ви покладете туди щось гаряче, температура всередині коробки підвищиться, і інші продукти почнуть розморожуватися.

Знову ж таки, це призведе до того, що у продуктах почнуть зароджуватися шкідливі бактерії. До того ж такими діями ви ставите під загрозу справність морозильної камери та холодильника в цілому.

Ви заморожуєте овочі із високим вмістом води

Звісно, заморожувати продукти, це чудова ідея, але підходить зовсім не для всіх овочів. На жаль, вам не вдасться вдало заморозити огірки, цукіні, салат чи свіжі помідори – тож не варто навіть витрачати час.

Так ви не зможете зберегти хрустку структуру продуктів, а їжа із високим вмістом води дуже швидко перетворюється у морозилці на кристали льоду, які пошкоджують інші харчові тканини.

Як тільки ви розморозите такі овочі, вони втратять форму та аромат, і ви не зможете їх використовувати.

Ви заморожуєте продукти усі разом

Якщо ви хочете заморозити кульки тіста, чи вареники, чи щось схоже на те, слідкуйте за тим, щоб ці частини продуктів не прилягали один до одного. В іншому випадку вони просто злипнуться і згодом вам буде досить важко відділити їх одне від одного.

Те саме стосується і ягід, фруктів та овочів, а також будь-яких інших продуктів, які ви хочете покласти до морозильної камери.

Ваша морозилка переповнена

Якщо у вашій морозильній камері надто багато продуктів, це зрештою призведе до того, що процес охолодження сповільниться. Це все через те, що тепло має передаватися через заморожений матеріал, який може діяти як ізолятор.

А що повільніше замерзатимуть ваші продукти, то збільшується ризик того, що вони змінять текстуру чи взагалі зіпсуються.