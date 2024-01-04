Найкраще, що може зробити будь-яка людина – це вчитися на чужих помилках, а не на власних. Тож експертка з організації подій Ліз Кетріс з Table and Teaspoon поділилася найпоширенішими перешкодами, з якими ви можете зіштовхнутися, коли приймаєте гостей у себе вдома.

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Ви надто пізно надіслали запрошення

Якщо на ваші вечірки зазвичай приходить не так багато гостей, як вам би хотілося, причиною може бути те, що ви не запрошуєте їх достатньо заздалегідь. В теорії імпровізовані вечірки – це весело, але найчастіше без попереднього запрошення ви можете закінчити святкуванням наодинці.

І те, що вам потрібно зробити – це не тільки запросити до себе гостей десь за тиждень до події, але й нагадати їм про неї та попередити про дрес-код, якщо він є, чи про інші важливі речі. Гості, які добре проінформовані, завжди почуватимуться комфортніше та будуть готові насолоджуватися вечором.

Ви перестаралися із меню

Що може бути гірше, ніж те, що страва, над якою ви старалися цілий день, а може, й цілу ніч, розвалилася, підгоріла чи виявилася просто несмачною? Тож для того, щоб уникнути такого прикрого розвитку подій, не готуйте ті страви, які ще не робили раніше, навіть якщо у рецепті написано, що він дуже легкий.

Ключ до чудової вечері – це простота, і особливо важливо про це пам'ятати у випадку, якщо ви новачок у кулінарії. Краще приготувати одну страву, у якій ви впевнені, а у решті покластися на закуски, на які вам не потрібно витрачати свій дорогоцінний час.



На вечірку варто готувати тільки ті страви, у яких ви впевнені / Фото Pexels

Ви недорахували посуд

Коли гості приходять до вас додому, вони очікують їсти з гарного посуду та пити з красивих склянок. Окрім того, якщо ви протягом вечора подаєте основну солону страву і торт, для них мають бути дві окремі тарілки на кожного гостя. Не варто також очікувати, що протягом всього вечора ваші гості будуть відповідально користуватися однією склянкою: на всякий випадок краще приготувати їх більше.

Ви не заповнили бар

У обслуговуванні бару на вечірці головне – це пам'ятати про два правила. Перше – це всі люблять пити те саме, що й ви. І друге – гості не люблять чекати.

Для того, щоб уникнути неприємних ситуацій, заздалегідь переконайтеся, що у вас є той алкоголь, що підійде смаку кожного вашого гостя, а також додайте до бару безалкогольні варіанти напоїв.

Що ж до другого правила: плануйте коктейлі, які ви плануєте пити, заздалегідь, та змішуйте їх достатньо великими порціями, щоб вистачило на всіх.

Ви не організували місце для сміття

Вечірка – це той захід, після якого у вас вдома точно опиниться більше сміття, аніж ви очікуєте. Тож найкраще, що ви можете зробити – це подбати про те, щоб гостям і вам було, куди його викидати.

Також ви, певно, хочете, щоб сміття залишалося подалі від очей, але гості легко могли зрозуміти, куди його викидати, тож спробуйте знайти оптимальне місце для смітника.

Ви не створили план

Коли ви запрошуєте гостей, вам варто знати кілька важливих речей: коли прийдуть перші люди, в який час варто замовити піцу, коли мішати перші коктейлі тощо. Якщо все це буде продумано заздалегідь, це позбавить вас багатьох клопотів під час самої вечірки.

Ви перевантажені

І ось нарешті найважливіший пункт. Для того, щоб вечір пройшов успішно, ви маєте повеселитися. Вечірка не буде чудовою, якщо ви не зможете отримати від неї задоволення та будете постійно зайняті та навантажені. Не бійтеся делегувати частину приготувань – так ви знайдете час для того, щоб відпочити і справді насолодитися часом, проведеним із друзями.