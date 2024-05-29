Квіти будуть стояти вдвічі довше: який трюк треба виконати

У перші кілька днів квіти виглядають свіжими та добре пахнуть, однак після тижневого стояння у вазі вони починають в’янути. Щоб зберегти квіти свіжими аж до двох тижнів варто всього лише скористатися цікавим лайфхаком.

Оселя завжди виглядає красивішою з оберемком квітів у вазі, але зберегти їх живими тривалий час не так вже й легко. Як правило, квіти зберігаються свіжими до 7 днів, далі врятувати їх стає дедалі важче.

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Лайфхак, який продовжить квітам життя

Експертка з рослин Ніколь Жак розповіла про один трюк, який може продовжити життя квітів до двох тижнів. За її словами, вам потрібні лише ножиці.

Якщо ви зрізаєте куплені в магазині квіти під водою, а не в повітрі, вони протримаються набагато довше. Коли ви зрізаєте стебло квітки на столі, відкритий розріз може втягнути повітря замість води, яке утворить затор у ксилемі стебла. Після цього вони почнуть в’янути, оскільки не зможуть належним чином відсмоктувати воду,

– зазначила експертка.

Жінка розповіла, що два оберемки тюльпанів у вазі мали різну систему підрізання – у воді та на повітрі. Зрізані стебла у воді продовжували залишатися свіжими, а зрізані у повітрі почали опускатися.

Підрізання стебла під водою зменшує ризик утворення повітряних кишень і дозволяє квітам відразу вбирати воду.

Що цікаво, один із користувачів в мережі зазначив, що замість ножиць краще використовувати гострий ніж, оскільки ножиці стискають кінці волокон і не дають квітці повноцінно вбирати воду.