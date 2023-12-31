Вам, певно, доводилося бачити токсичні стосунки (як дружні, так і романтичні) на екранах телевізорів, проте у власному житті її розпізнати значно важче. Та ліцензована терапевтка та коуч Каріна Айбар-Джейкобс поділилася знаками, на які точно варто звернути увагу.

Цікаво Знову знайти натхнення і внутрішній голос: ось 5 книг, які варто прочитати

Неповага до кордонів

Повідомити про кордони сторонній людині може бути надзвичайно складно, проте це стає у рази важче щодо друзів, особливо, якщо вони постійно відкидають їх.

Айбар-Джейкобс розповіла на прикладі, як може виглядати порушення кордонів.

Навіть якщо ви сказали їм, що у вас є попередні зобов’язання або ви не можете бути доступними, вони все одно запитуватимуть про вашу доступність і змусять вас почуватися винуватим за те, що ви не з’явилися до них у той час, який вони хотіли,

– розповіла вона.

Постійні вимоги та потреби

Токсичний друг завжди потребуватиме вас у своєму розпорядженні, але не відповідатиме взаємністю. Наприклад, токсичний друг може просити вас про послуги чи бути поруч у складний момент, проте коли настане час, що і вам потрібна буде допомога, сам на неї не прийде.

Також токсичні друзі часто змушують відчувати вас провину у випадку, якщо ви не в змозі їм допомогти в той чи інший момент.

Не беруть на себе відповідальність

Одна з ключових ознак токсичної дружби – це те, що такий друг, як правило, не бере на себе відповідальності за те, як він ставиться до вас. А навіть якщо він і вибачається, то робить це так, щоб не визнавати, що його поведінка завдала вам болю.

Наприклад, такі токсичні друзі можуть почати поводитися, як зазвичай після сварки, або ж купити вам подарунок, щоб уникнути вибачень. Окрім того, вони ніколи не обіцяють змінювати свою поведінку та працювати над нею.



Токсичні друзі часто намагаються виправдовуватися / Фото Pexels

Використання своїх труднощів, як зброї

Всі ми проходимо через певні труднощі у повсякденному житті. Та токсичні друзі часто використовують свої проблеми як аргумент чи виправдання своїй поведінці, можуть використовувати труднощі для маніпулювання вами – щоб ви зробили для них щось чи проводили час поруч.

Після того, як ви розпізнаєте, як вони використовують свій емоційний чи психічний стан, щоб змусити вас почуватися винним, ви можете спробувати запропонувати їм конкретні приклади того, як ви можете допомогти, а потім встановити власні межі,

– поділилася терапевтка.

Ігнорування ваших цінностей

Тиск з боку однолітків – це те, з чим доводиться стикатися не тільки підліткам. Часто і дорослим через токсичну дружбу доводиться говорити чи робити те, чого вони не хочуть, бо це принесе їм користь.

Тож якщо вас засуджують за ваші цінності чи примушують говорити щось, що не відповідає вашому характеру – наприклад, більше пити, ніж ви хочете, чи зустрічатися з кимось – тоді ця дружба може бути токсичною.