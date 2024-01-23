Взимку нам особливо ліньки займатися спортом вдома чи виходити на вулицю хоча б на прогулянку. Дієтолог Емі Гудсон розповіла, що є кілька лінивих способів схуднути. Вони вам можуть здатися недієвими, але точно працюють.

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Уникайте обезводнення

Взимку ми вживаємо недостатню кількість води, адже у нас немає спраги, а це може спричинити обезводнення. Щоб уникнути його, вживайте в достатній кількості теплі напої – трав’яні чаї та воду з лимоном. Вони корисніші, бо не мають цукру чи калорій, як кава.

Вживайте суп

Постарайтеся додати у свій раціон суп чи бульйон. Він допоможе відчути ситість до основного прийому їжі та потенційно призведе до споживання меншої кількості калорій під час основної страви.

Снідайте клітковиною

Білковий сніданок допомагає схуднути, оскільки він швидко насичує організм та допомагає впоратися з відчуттям голоду й перекусами між їжею. Дієтолог каже, що всього 30 грамів білка зранку здатні відібрати у нас бажання перекушувати чимось аж до обіду. Ваш сніданок може складатися з грецького йогурту, яєць, молока чи вівсянки.



Ваш сніданок повинен складатися з клітковини / Фото Pexels

Обирайте сезонні продукти

Взимку обирайте фрукти та овочі, які містять клітковину (брюссельська капуста, солодка картопля та цитрусові). Клітковина зберігає відчуття ситості, а ще багата на поживні речовини, антиоксиданти та допоможе боротися з сезонними хворобами.

Використовуйте маленькі тарілки

Контролювати розмір порцій можна завдяки тарілці меншого розміру. Ця звичка допоможе вам дуже швидко позбутися зайвої ваги.

Вживайте вітамін D

Щоденний прийом добавки вітаміну D сприятиме кращому контролю ваги. Він також допомагає засвоювати кальцій та фосфор.

Займайтеся вдома спортом

Виділяйте час на домашні вправи, коли вам зручно. Для цього треба мати лише спеціальний килимок. Деякі вправи потребуватимуть від вас мінімальних зусиль. Дослідження довело, що аеробні вправи добре впливають на схуднення.