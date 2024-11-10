Закон Паркінсона, сформульований британським істориком та журналістом Сіром Седні Паркінсоном у 1955 році, стверджує, що "робота розширюється так, що заповнює час, який для неї виділений", пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Почни щось". Це означає, що завдання може займати більше часу, ніж це насправді потрібно.

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Щоб ефективно виконувати свою роботу й потім мати вільний час на особисті завдання, рекомендуємо скористатися 5 порадами, які допоможуть ефективніше використовувати ваш час.

Ставте чіткі терміни

Встановлюйте суворі дедлайни для виконання завдань. Це допоможе уникнути зволікань і змусить працювати більш продуктивно.

Планування робочого дня

Заведіть собі звечора складати список завдань на кожен робочий день й приділяти кожному завданню певний час на виконання. Таким чином ви зможете уникнути відволікання на неважливі справи.

Користуйтеся техніками управління часом

Вже багато років всі користуються популярною технікою Pomodoro, яка допомагає краще структурувати свій робочий час і керувати завданнями.



Поради, які допоможуть стати продуктивнішими / Фото Pexels

Аналізуйте продуктивність

Регулярно оцінюйте, як ви витрачаєте час і чи маєте можливість оптимізувати робочі процеси. Виявлені недоліки можна виправити, щоб більше уникати перевитрати часу.

Ставте пріоритети

Навчіться розрізняти важливі завдання від неважливих і відповідно розподіляйте час і зусилля. Спрямовуйте свою увагу на завдання, які найбільше сприяють досягненню ваших цілей.

Користуючись цими порадами, закон Паркінсона може стати корисним інструментом для підвищення продуктивності, якщо його використовувати розумно та своєчасно.