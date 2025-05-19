Петрушка проросте за лічені дні: елементарний секрет

Петрушка – це проста у вирощуванні зелень, яку можна виростити практично будь-де – навіть у себе на підвіконні. Втім, для того, аби не чекати на неї надто довго, можна вдатися до кількох простих методів, що пришвидшують ріст петрушки.

Зелень може сходити неймовірно швидко, якщо знати всього кілька простих хитрощів та лайфхаків – і досвідчені городники вже давно ними користуються, повідомляє 24 Канал.

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Як швидко проростити петрушку?

Зелень навесні – це ідеальне доповнення до салату, бутербродів та ще безлічі страв. І для того, аби не чекати на неї надто довго, потрібно запам'ятати елементарні лайфхаки. Ось основні з них:

Замочіть у горілці. Цей метод підходить для швидкого пророщення петрушки, адже горілка розчиняє ефірні олії оболонки насіння, і через це прискорюється процес сходження зелені. Для цього потрібно насипати насіння на тарілочку, залити горілкою, аби вона повністю покрила насіння, і залишити так на 15 хвилин. Після цього насіння потрібно промити проточною водою та добре висушити.



Петрушку можна швидко проростити / Фото Pexels

Гаряча вода. Цей метод також допомагає розм'якшити оболонку насіння, і тоді воно почне сходити дуже швидко. Посівний матеріал потрібно залити гарячою водою, але не окропом, і залишити на 10 годин. Після цього можна висівати петрушку у відкритий ґрунт.

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Для того, аби сіяти зелень, варто обрати досить сухе та затишне місце, адже петрушка не любить ані вологи, ані вітру. Насіння зазвичай висаджують на глибину не більшу, ніж 1 сантиметр. Відстань між насінинами має бути півтора сантиметра, аби сходи мали, де розростися.

Якщо на вулиці ще холодно, після посіву петрушку можна накрити плівкою чи агроволокном. Їх знімають після того, коли з'являються паростки.

Та під час посадки городу потрібно звертати увагу не тільки на погоду. Раніше ми вже ділилися детальним місячним календарем на травень, який підкаже ідеальні дати для посадки городини.

Втім, одним з найшвидших способів вирощування петрушки все ще залишається вирощування з коренів, заготовлених попереднього року. Корінці можуть бути будь-якого сорту, але рекомендується відібрати коріння середніх розмірів – близько 8 сантиметрів.

Для вирощування зелені корінці потрібно підготувати, вкоротити надто довгі та прибрати бадилля. Після цього покладіть їх у вологий пісок за низької температури – десь 2 градуси. У поглиблення в ґрунті корінці кладуть під кутом 45 градусів на відстані у приблизно 5 сантиметрів. Коріння петрушки потрібно присипати землею не повністю, аби воно трохи визирало назовні. Зволожте водою ґрунт та чекайте появи зелені.