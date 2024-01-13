Існує дуже багато розслаблюючих практик перед сном, які можуть покращити якість сну, але якщо ви вже спробували медитацію, прогулянку перед сном чи спорт, і все одно вам нічого не допомагає – спробуйте скандинавський метод сну. Більше про цікавий процес, який покращить якість сну розповіла доктор медичних наук Дорсі Стендіш.

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Що таке скандинавський метод сну

Це досить простий метод засинання та розрахований для пари, яка ділить одне ліжко та одну ковдру. У цьому випадку варто використовувати дві різні підковдри.

Якщо кожен з партнерів буде спати зі своєю ковдрою, то забезпечить собі максимальний комфорт під час сну. Не останню роль відіграє терморегуляція, яка є дуже важливою.

Оскільки у кожного сплячого є власна ковдра, то під час скандинавського методу сну виключаються будь-які потенційні порушення сну, викликані "перетягуванням постільних речей" або тим, що один партнер лягає спати пізніше або встає раніше.



Скандинавський метод сну допомагає виспатися / Фото Pexels

Користувачка з Копенгагена розповіла в тіктоці, що часто спить у ліжку з двома ковдрами і для неї це звична справа. Під час такого сну нікому не буває холодно або спекотно, бо кожен сам собі регулює температуру, в якому комфортно спати.