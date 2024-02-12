Поживна дієта та фізичні вправи впливають не лише добре на стан нашої фігури, але й покращують здоров'я.

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Головне – не втрачати мотивації та систематично нагадувати собі про користь, яку надає спорт та правильне харчування. Більше інформації розповів доктор медичних наук Джеррі Бруггеман.

Покращується здоров’я серця

Високий кров’яний тиск здатен призвести до серцевого нападу. Здорове харчування та фізичні вправи допомагають стабілізувати нормальний тиск. У збалансованій їжі немає натрію, який частково підвищує артеріальний тиск, а здорові продукти позитивно впливають на увесь організм, зокрема, на серце.

Приділяйте основну увагу фруктам, овочам, нежирним білкам та нежирним молочним продуктам. Фрукти та овочі містять калій, який зменшує напругу в кровоносних судинах. А от фізичні вправи допомагають відкрити кровоносні судини, які допоможуть крові текти повільніше.

Впаде рівень цукру в крові

Фізичні вправи вважаються корисними для контролю цукру в крові. Цукор може знизитися одразу після вправ або впродовж доби. Харчування, в якому міститься багато клітковини та білка, також здатне усунути стрибки рівня цукру в крові.

Почнете худнути

Ожиріння може призвести до гіпертонії, хвороби серця, інсульту та багатьох інших хвороб. Здорове харчування та фізичні вправи допоможуть схуднути, тож вам не доведеться думати про супутні хвороби, які б могли виникнути через надмірну вагу.

Покращиться здоров’я кишківника

Здоров’я вашого кишківника залежить від того, що саме ви їсте. Дослідження зазначають, що вживання продуктів з високим вмістом цукру, насичених жирів та натрію, порушує здоровий баланс бактерій у кишківнику. Фізичні вправи допомагають зменшити запалення в кишківнику.

Покращується психічне здоров’я

Ті люди, які займаються спортом, мають менше проблем з психічним здоров’ям, ніж ті, хто не займаються фізичними вправами.

Також проблеми можуть бути пов’язані з поганим здоров’ям кишківника. Потенційно покращити ваше психічне здоров’я може певна група корисних продуктів.

Отримаєте більше енергії

Млявість може бути причиною того, що у вас погане харчування. До втоми призводить недостатнє вживання води. Збалансована їжа добре впливає на ваш організм, тож ви будете енергійнішими та бадьорими. Щоденні вправи усувають втому, оскільки підвищують рівень гормонів, які дають нам енергію.