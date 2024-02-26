Людське тіло – це надзвичайно складний механізм; воно може самовідновлюватися та кожного дня виробляти мільйони нових клітин, а також може показувати вам, що ви у небезпеці. І, зокрема, воно може сповіщати, що ви відчуваєте надмірний стрес. Про те, на які ознаки потрібно звернути увагу, розповіла психологиня Саміна Ахмед Джаурегі.

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У вас часто болить голова

Цілий день ви відчуваєте пульсуючий головний біль? Це може бути біль чи мігрень, що спричинені стресом. Так, стрес справді може спричинити біль у тілі, що проявляється як напруга м'язів.

Це може призвести і до головного болю, і до болю у спині. Біль у голові виникає, коли м'язи скорочуються або напружуються внаслідок стресу.

І, звісно, ця порада не зможе повністю вилікувати стрес, але вам варто пам'ятати про те, що необхідно кожного дня зволожувати організм. І під час стресу пити багато води особливо важливо.

Ви маєте проблеми із травленням

Живіт – це одне з перших місць, у якому ви можете відчути симптоми стресу. Під час таких стресових періодів організм може нарощувати симпатичну нервову систему.

І це уповільнює роботу шлунково-кишкової системи, тож ви не використовуєте звичайну кількість крові, що потрібна для травлення.

Замість цього тіло переправляє більшу частину енергії до серця і м'язів для того, щоб створити відому реакцію "бийся або біжи". А уповільнення роботи шлунка і кишківника може призвести до печії, здуття живота та нудоти.

Графік сну збивається

Чимало дорослих людей зізнаються у тому, що погано сплять через стрес. І якщо ви відчуваєте забагато стресу, який не вщухає протягом тривалого часу, це може завдати суттєвої шкоди якості та розкладу вашого сну.

Зважайте на те, що поганий сон в свою чергу може призвести до фізичних, психічних проблем та інших хвороб.



Проблеми зі сном може спричинити стрес / Фото Pexels

Ви багато пітнієте

Пітніти – це абсолютно нормально та навіть корисно для здоров'я, особливо, якщо ви перебуваєте під певним тиском, та надмірне потовиділення від стресу – це вже зовсім інша справа.

У таких випадках у вашому тілі виділяється гормон адреналін, який готує організм до реакції "бий або біжи", і це збільшує частоту серцевих скорочень, потовиділення, частоту дихання та артеріальний тиск.

А коли тіло реагує на тривогу чи стрес, воно виділяє піт у пахвовій западині, у паху та на шкірі голови, і цей стресовий піт складається із жирних кислот та білків. На щастя, такий тип поту зазвичай немає запаху, хоча все ще може залишатися неприємним.

У вас починає випадати волосся

Якщо ви все частіше знаходите великі пасма волосся у своїй щітці, це також може бути реакцією вашого тіла на надмірний стрес. Коли рівень кортизолу зростає, він пригнічує інші гормони у вашому тілі, і це може впливати на сигнали про зростання волосся.

І хоча для людей абсолютно нормальне випадання від 50 до 100 волосин на день, будь-яка більша кількість вже може викликати тривогу та може бути спричинена гормонами.