Метод тренування "3,2,1" поєднує в собі силові тренування, пілатес і кардіо. Дотримуючись режиму виконання силових вправ (3 дні), пілатесу (2 дні) та кардіо (1 день), ви можете суттєво зменшити свою талію.

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Тренер Тайлер Рід каже, що всі ці вправи в комплексі мають певні переваги, тому так добре впливають на зменшення зайвих сантиметрів.

Силові тренування

На силові тренування треба виділити 3 дні. Вони ефективні для нарощування м'язової маси, спалювання жиру та покращення постави.

Силові тренування допомагають наростити м'язову масу, а це може збільшити швидкість метаболізму. Збільшуючи м'язову масу, ви також підвищуєте швидкість метаболізму у стані спокою, а це означає, що ви спалюєте більше калорій, навіть коли не тренуєтеся. Це і сприяє втраті ваги,

– зазначив тренер.

Пілатес

Вправи з пілатесу сфокусовані на корпусі, включаючи м'язи живота, спини та тазу. Сильніший корпус може призвести до більш пружної та підтягнутої талії.

Кардіо

Виконуючи кардіо-вправи ви спалите калорії, зменшите жир в організмі та покращите роботу серця.

Тренерка Кортні Фішер зазначила в тіктоці, що метод "3,2,1" змінив її тіло, а перші результати вона побачила вже за кілька тижнів. Вона виділяє три дні на силове тренування (нижня частина тіла, верхня частина тіла і все тіло), двох днів пілатесу (робота на килимку та реформатор) та одного дня фізичної підготовки (інтервали/спринти).

Тіктокерка на ім’я Челсі написала, що за останній місяць вона побачила більший результат, ніж за один рік. І все завдяки методу "3,2,1". Інша блогерка зазначила, що це найкраща вправа для побудови фігури "пісочний годинник".