Шкарпетки білого кольору є доповненням до багатьох образів, пише 24 Канал. Однак через постійне носіння вони можуть стати сірими. Зробити шкарпетки білосніжними в домашніх умовах можна дуже просто й для цього вам знадобляться прості засоби.

Читайте також Не зробіть фатальну помилку: як правильно прати кросівки

Харчова сода

Звичайна сода здатна чудово відбілити шкарпетки. Всього лише за одне прання сірі шкарпетки стануть білосніжними. Спочатку замочіть їх у раковині, а тоді посипте содою. Залишіть в такій суміші на кілька годин, а тоді виперіть додаючи в барабан ще трішки соди. Для того, щоб сода не зробила шкарпетки жорсткими, можна до прання додати чашку білого оцту.

Потрібно оновити гардероб? На Промі знайдеться все: від стильного буденного вбрання до розкішних образів на свято. Приємні ціни, популярні бренди, можливість сплачувати частинами та безплатна доставка "Для своїх". Модники точно оцінять, а гаманець не спорожніє.

Оцет

Відбілити шкарпетки можна завдяки оцту. Він здатен видаляти сірість та плями з будь-якої тканини. Нагрійте літру води й додайте всередину чайну ложку оцту. Тоді замочіть в цій рідині шкарпетки на 30 хвилин, а тоді виперіть у пральній машинці, як завжди.



Відбілити білі шкарпетки можна дуже просто / Фото Pexels

Лимонний сік

Сік лимон чудово справляється зі стійкими забрудненнями, тому ефект ви побачите одразу. Змішайте воду й лимонний сік та залишіть в отриманому розчині шкарпетки на кілька годин. Якщо є сильні плями, то додатково шкарпетки можна натерти лимонним соком й присипати пральним порошком.

До речі. У нашому матеріалі розповіли, як вивести сморід з пральної машинки.

Пральний порошок

Якщо не хочете використовувати всілякі народні методи, тоді можна скористатися звичайним пральним порошком, який допоможе вивести більшість забруднень. Спочатку шкарпетки треба промити в теплій воді, тоді попрати з порошком й залишити в отриманому розчині на ніч, а вранці випрати в пральній машинці.