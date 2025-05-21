Носки белого цвета являются дополнением ко многим образам, пишет 24 Канал. Однако из-за постоянного ношения они могут стать серыми. Сделать носки белоснежными в домашних условиях можно очень просто и для этого вам понадобятся простые средства.

Читайте также Не совершите роковую ошибку: как правильно стирать кроссовки

Пищевая сода

Обычная сода способна прекрасно отбелить носки. Всего лишь за одну стирку серые носки станут белоснежными. Сначала замочите их в раковине, а потом посыпьте содой. Оставьте в такой смеси на несколько часов, а потом постирайте добавляя в барабан еще немного соды. Для того, чтобы сода не сделала носки жесткими, можно до стирки добавить чашку белого уксуса.

Нужно обновить гардероб? На Проме найдется все: от стильного будничного наряда до роскошных образов на праздник. Приятные цены, популярные бренды, возможность оплачивать частями и бесплатная доставка "Для своих". Модники точно оценят, а кошелек не опустеет.

Уксус

Отбелить носки можно благодаря уксусу. Он способен удалять серость и пятна с любой ткани. Нагрейте литр воды и добавьте внутрь чайную ложку уксуса. Тогда замочите в этой жидкости носки на 30 минут, а потом постирайте в стиральной машинке, как всегда.



Отбелить белые носки можно очень просто / Фото Pexels

Лимонный сок

Сок лимон прекрасно справляется со стойкими загрязнениями, поэтому эффект вы увидите сразу. Смешайте воду и лимонный сок и оставьте в полученном растворе носки на несколько часов. Если есть сильные пятна, то дополнительно носки можно натереть лимонным соком и присыпать стиральным порошком.

Кстати. В нашем материале рассказали, как вывести вонь из стиральной машинки.

Стиральный порошок

Если не хотите использовать всевозможные народные методы, тогда можно воспользоваться обычным стиральным порошком, который поможет вывести большинство загрязнений. Сначала носки надо промыть в теплой воде, тогда постирать с порошком и оставить в полученном растворе на ночь, а утром постирать в стиральной машинке.