За духовкою потрібно постійно належно доглядати, бо якщо цей процес запустити, то це призведе до поганого запаху й сильного накопичення жиру, пише 24 Канал.

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Залишки від їжі навіть можуть погано вплинути на смак інших страв, які будуть готуватися. Щоб відмити духовку від жиру й нагару, пропонуємо прості й легкі способи очищення.

Чим відмити жир з духовки

Чудово справляється з жиром звичайна кухонна сіль. Її радять використовувати тоді, коли забруднення ще свіже, тобто одразу після приготування страв. Коли духовка буде ще гаряча, треба розсипати сіль на деко й залишити її на 30 хвилин. У теплій духовці сіль розпушує жирний наліт, який потім дуже легко очищується.

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Якщо ж духовка вже встигла охолонути, тоді варто просто увімкнути її на певний час, щоб вона нагрілася. Коли сіль стане золотистою, тоді її можна вимикати, а після охолодження ретельно промити в ганчірці змоченій в теплій воді.



Духовку можна очистити досить просто / Фото Pexels

Добре очищує духовку звичайна сода. Фахівці кажуть, що вона легко видаляє свіжі забруднення й навіть старий наліт. Для очищення потрібно зробити пасту на основі соди та води й нанести на стінки духовки. Залишіть все на одну годину, а потім промийте духовку й витріть.

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Також господині радять використовувати для очищення лимонний сік. Його треба розчинити у воді й нанести на забруднені ділянки, залишити на годину, а тоді акуратно протерти. Якщо є жирний наліт, який не очищується, тоді варто скористатися лимонною кислотою, яку попередньо треба розчинити у воді.

Ці кілька простих порад є справді помічними й без проблем допоможуть позбутися від забруднень без хімічних засобів.